Bocce Nedir? Bocce Nasıl ve Kaç Topla Oynanır, Oyun Kuralları Neler?

Çok fazla kişi tarafından bilinmeyen farklı oyunlar mevcuttur. Bu oyunlar arasında yer alan bocce oyunu nedir ve nasıl oynanır soruları pek çok kişi tarafından da araştırılmıştır. Oldukça eğlenceli oyunlar arasında yer alan bocce oyunu sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği oyunlardan birisidir. Romalılardan alınan bocce ismi daha sonra ülkemizde de kullanılan ve severek oynanan oyunlar arasında yer almıştır. Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde de oynanan bocce oyunun belli bir kuralı vardır. Dünyanın en eski spor dallarından birisi olan ve bowlinge benzeyen demir bilyelerle oynanan bocce oyunu nedir? Bocce nasıl ve kaç topla oynanır, oyun kuralları neler? Bu sorulara dair merak edilenler yazımızın devamında sizlerle.

Bocce Nedir?

Günümüzde adını pek kimsenin duymadığı fakat dünyanın pek çok yerinde oynanan ve Romalılar döneminden günümüze kadar gelen bocce oyunu merak edilmiştir. Bu ismi de ilk olarak Romalılardan alan bocce oyunu ilk devirlerde cilalanmış kaya parçalarıyla oynanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise çelikten imal edilen bilyelerle oynanan bocce oyununda amaç, atılan veya yuvarlanan topların hedef topa yakın olmasını sağlamaktır. Oyunda hedef toplara verilen isim "pallinoya" denilir. Oyunun oynanacağı alanın pürüzsüz olması önemli bir ayrıntıdır.

Bocce Kaç Topla Oynanır?

Bocce oyunu hakkında araştırma yapan kişiler, kaç topla oynanır sorusuna da cevap aramıştır. Bocce oyununun oynanacağı alanın eni ve uzunluğu önemli bir husustur. Oyunda tek kişilik müsabakalarda oyuncular 4'er topla, 2'li ve 3'lü müsabakalarda ise 2'şer topla oynar.

Bocce Oyun Kuralları

Bocce oyunu ile ilgili araştırma yapan kimseler bocce oyun kuralları hakkında araştırma yapmıştır. Herkesin kolaylıkla anlayabileceği bu oyunda belli başlı kurallar vardır. Bu kurallar ise şu şekildedir;

Oyun için iki kişilik takım oluşturulur. İlk etapta oyun para atışıyla başlar. Amaç pallinoya en yakın atışı yapmaktır. Sırası gelen oyuncu pallinoya en yakın topu atmaya ve yakına atılan topu uzaklaştırmaya çalışır. Rakip toplar arasında hedef topa yakın atılan her top için bir puan alınır. 13 puanı toplayan oyuncu ise oyunu yani maçı kazanır. Oyunda eğer rakip top hedef topa daha yakınsa her ikisinden birisine vurmak için atış yapılır. Hedef topa temas olma durumunda ise 2 puan alınır.