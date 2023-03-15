Boğa Burcu Hangi Ay? Boğa Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Boğa burçları zodyakta önem arz eden burçların başında gelir. Sıklıkla özellikleri araştırılan bu burç, burçlar kuşağının takımyıldızlarından birisidir. Batı yönünde koç, doğu yönünde ikizler takımyıldızları yer alır. Boğa burcu hangi ay sorusu sıklıkla merak edilmektedir. Boğa burcu tarihi ise 21 Nisan-20 Mayıs olarak belirlenir. Boğa burcu hangi ayda doğmuştur sorusu merak konusudur. Boğa burcu ne zaman doğar sorusunun cevabı her yılın 21 Nisan ile 20 Mayıs arasıdır.

Boğa Burcunun Genel Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu tarihi 21 Nisan-20 Mayıs aralığında olduğundan grubu toprak grubudur ve yönetici gezegeni Venüs'tür. Uğurlu renkleri ateş pembe, açık mavi ve eflatundur. Ayrıca uğurlu taşı elmas olarak gösterilir. Şanslı sayıları 6 olan başak burçlarının şanslı günü ise cumadır. Karşıt burcu ise akrep olarak karşımıza çıkar. Genel olarak maddeci bir yapıya sahiplerdir.

Boğa Burcunun Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu hangi ay sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse kısa boylarıyla dikkat çekerler. Kısa bir boyun ve sıcak bakışlara sahiplerdir. Saçları gürdür veya kıvırcıktır.

Boğa Burcunun Güçlü Yönleri ve Zayıf Yönleri Nelerdir?

Boğa burcu tarihi nisan ile mayıs arasındadır. Bu tarihler arasında doğan boğa burçlarının bilinen en önemli özellikleri kendilerine yetebilmeleridir. Ayrıca güvenilir ve barışçıl insanlardır.

Boğa burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Zayıf yönü ise tembelliğidir.

Boğa Burcunun İyi Özellikleri ve Kötü Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu hangi ayda doğmuştur sorusu merak konusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtı 21 Nisan-20 Mayıs şeklindedir. Boğa burcu bireyleri güven arayan özellikleriyle ön plana çıkar. Amaçladıkları işler konusunda oldukça sabırlıdırlar. Dayanıklı insanlardır ayrıca oldukça naziklerdir. Mantığıyla hareket etmeleri bir diğer iyi özelliğidir.

Boğa burcunun en olumsuz özelliği tembellikleridir. Bu sebeple başkalarını çıldırtabilmektedirler. Bir diğer olumsuz özellikleri ise tartışmaktan kaçmalarıdır. Bazen onlarla iletişim kurmak oldukça zor olabilir. Ayrıca inatçılıkları ve kıskançlıkları en belirgin olumsuz özellikleridir.

Boğa Burcunun İyi Anlaştığı Burçlar Nelerdir?

Boğa burçlarının en iyi anlaşacağı burçlar balık, başak ve oğlak burçlarıdır. Özellikle oğlak burçları ile iyi bir ortaklık kurabilirler. Boğa burcu hangi ayda doğmuştur sorusuna yukarıda cevap vermiştik. Şimdi ise en az anlaşacağı burçları aktaralım.

Boğa burçları hayatlarında esnekliğe pek yer vermediğinden koç, ikizler ve yay ile anlaşmaları zor olabilir.

Boğa Burcu Kadınının Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu kadınlarının en temel özellikleri hayatında çok az insan tutmasıdır. Ailesine ve sevdikleri adama karşı düşkündür. Duygularını son noktaya kadar hissetmeyi sever ve dokunsal insanlardır. İstikrarlı ve şefkatlilerdir. Ayrıca dış görünüşleri oldukça dikkat çekicidir.

Boğa Burcu Erkeğinin Özellikleri Nelerdir?

Boğa burcu ne zaman doğar sorusu bireyler tarafından sıklıkla araştırılmakla birlikte boğa erkeklerinin özellikleri de bir o kadar araştırma konusudur. Ciddidirler ve sakindirler. Çevrelerindeki çocuklara karşı gerçek bir şefkat gösterirler. Konforlu bir hayat tercih ederler. Ailelerine ve sevdikleri insanlara sıkı sıkıya bağlılardır. Korumacı oldukları için kıskanç davranabilirler. Yalnızlığı sevmezler, mutlaka bir yoldaşları olması gerekir.