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Giriş Tarihi: 14.3.2023 13:15 Son Güncelleme: 14.3.2023 13:15

Boyalı Saça Perma Yapılır Mı? Yıpranmış ve Boyanmış Saça Perma Olur Mu?

Düz saça sahip olan kişilere yapılan perma işlemi, saça kimyasal yollarla dalga verme ya da kıvırcıklaştırma işlemi olarak biliniyor. Uzun süre kalıcı olmasıyla dikkat çeken bu işlem hakkında pek çok araştırma yapılıyor. Bu yazımızda sizin için boyalı saça perma yapılır mı, yıpranmış saça perma olur mu gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de yeni boyanmış saça perma yapılır mı diye düşünüyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Boyalı Saça Perma Yapılır Mı? Yıpranmış ve Boyanmış Saça Perma Olur Mu?

Saçın içerisindeki yapının kırılarak yeniden şekillendirilmesi ve kıvrımlar haline gelmesini sağlayan perma işlemi, özellikle uzun saçlarda hoş lüleler yaratır. Perma yapımından önce saçların yıkanması gerektiği biliniyor. Peki, boyalı saça perma yapılır mı? Yazımızın devamında yıpranmış saça perma olur mu, yeni boyanmış saça perma yapılır mı gibi soruların yanıtları sizi bekliyor.

Boyalı Saça Perma Yapılır Mı?

Saçını boyatmış olan pek çok kadın saçına perma yaptırıp yaptıramayacağını merak ediyor. Doğru formüller uygulandığı takdirde boyalı saça perma yaptırmak mümkündür. Boyalı saça perma işlemi uygulandıktan sonra saçlara bakım kremi uygulamak, düzenli olarak bakım yapmak gerekir. Gerekli bakım yöntemleri uygulanmadığı zaman saçlar yıpranabilir. Bu nedenle her banyonun ardından saçlara jöle ya da köpük gibi uygulamalar yapılmalıdır. Yumuşak jöle yerine daha sert jöle tercih edebilirsiniz.

Yıpranmış Saça Perma Yapılır Mı?

Yıpranmış saça perma yapılır mı sorusu pek çok kadının aklını kurcalar. Yıpranmış saça perma yapmak mümkün. Yine de saçın yıpranma derecesine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin boyanmış saçlarda perma kolay uygulanabilirken, açma işlemi görmüş saçlarda daha kontrollü bir işlem yürütülür.

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Boyalı Saça Perma Yapılır Mı? Yıpranmış ve Boyanmış Saça Perma Olur Mu?
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