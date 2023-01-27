Bozuk Yumurta Nasıl Anlaşılır? Taze, Bozuk ve Bayat Yumurta Nasıl Anlaşılır, Pişince Nasıl Olur?

Gıda ürünlerinin bozulması ciddi rahatsızlıklar doğurabildiği için eğer sizde bozuk yumurta nasıl anlaşılır diye merak ediyorsanız sizin için en doğru bilgileri hazırladık. Kolay yoldan bayat yumurta nasıl anlaşılır, yumurtanın bozulduğu nasıl anlaşılır birlikte öğrenelim. Kendiniz için de çocuklarınız için de her gıdayı tüketmeden önce kontrol etmeniz gerekmektedir. En çok zehirlenme sebepleri bozuk gıdalardan kaynaklandığı için bozuk yumurta pişince nasıl olur bilgisi herkesin bilmesi gereken faydalı bilgilerdendir.

Bozuk Yumurta Nasıl Anlaşılır?

Bozuk yumurtanın anlaşılması için pişmeden önce de uygulanıp kontrol edilen bazı teknikler bulunmaktadır. Ev ortamınızda da rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu yöntemler ile siz de evinizdeki yumurtaların bayat mı yoksa taze mi olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız bozuk yumurtanın anlaşılması için yöntemler

Suda yüzdürme testi en çok tercih edilen bozuk ya da bayat yumurta bulma yöntemidir. Aynı büyüklükte iki bardağa aynı düzeyde (bardağın yarısı) su doldurulur ve yumurtalar içine atılır. Suyun dibine batan yumurtalar taze, yukarıda kalan ve yüzen yumurtalar ise bayattır.

Ses testi ise yumurtanın yine bayat olup olmadığını anlamak için yapılan testlerdendir. Bayat yumurtaların kabukları daha ince olduğu için elinize alıp yumurtayı sallayarak bayat mı yoksa taze mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bayat yumurtadan çok daha fazla ses gelir ve sıvı sesini net alırsınız.

Bozuk yumurtaları anlamanın en basit testi ise koku testidir. Eğer yumurtanızı kırdığınız zaman bozuk olduğundan emin değilseniz koklayarak anlayabilirsiniz. Ekşimsi ve bozuk gıda kokusu şeklinde rahatsız edici bir kokusu olur. Koku bozuk yumurtayı anlamanın en etkili yöntemidir.

Bozuk Yumurta Pişince Nasıl Olur?

Bazen kırdığımız zaman yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamayabiliriz. Hiç kırmadan direkt kaynattığımız yumurtalarda bozuk olup olmadığı ancak piştikten sonra anlaşılabilir. Bu durumda yumurtanızın piştikten sonra bozuk olup olmadığını yine kokusu ve rengi ile anlayabilirsiniz. Bozuk yumurta piştiği zaman daha kötü bir koku yayar ve rengi de çok koyu ve hasta bir renk olabilmektedir. Eğer hiç kırmadan pişirdiğiniz yumurtanızın kokusu size rahatsız edici geliyorsa ve rengi de koyu bir renk ise tüketmeden yok ediniz.