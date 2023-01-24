Büro Personeli Ne İş Yapar? Büro Personeli Ne Yapar, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Büro personeli ne iş yapar konusu geniş çerçeveden incelenmesi gereken bir konudur. Büro personeli nedir sorusu hem kamu hem de özel sektör için ele alınmalıdır. Çünkü görev tanımları sektörler arasında değişebilmektedir. Büro personeli iş imkanları neler araştırması yapan kişilere bu alanda oldukça geniş imkanları olduğu söylenebilir. Büro personeli ne yapar, devlette ve kamuda nerede çalışır, iş imkanları neler sorularını araştırdık.

Büro Personeli Ne İş Yapar?

Büro personeli iş yerlerinde günlük işleyişten sorumlu olan kişilerdir. Çalışılan kurumun devlet ve özel olması, özel işletmelerin büyük, orta ve küçük çaplı olması bu meslekteki kişilerin görev tanımlarına etki eder. Genel olarak bakıldığında ise arşivleme, belgeleri bilgisayara kaydetme, telefonlara bakma, gelen misafirleri karşılama gibi görevleri vardır. Bunlarla birlikte raporlama yanında müşteri ilişkileri ilgilenme gibi görevleri de olabilir. Küçük şirketlere genelde şirketin tüm genel işleyişinden bu kişiler sorumlu olsalar da büyük şirketlere daha belirli bir çerçevede görev ve sorumluluk üstlenebilirler.

Büro Personeli Görev ve Sorumlulukları

Büro personelleri farklı kurum ve kuruluşlarda şirket içinde görev alan kişilerdir. Bu kişiler üniversitelerin Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünden mezun olarak bu mesleği yapabilirler. Aynı zamanda bu bölüm dışında bir okul okuduktan sonra deneyim kazanarak da yapabilirler. Büro personeli işletmelerde birçok farklı görevi yerine getirmek durumunda kalabilirler. Genelde firmaya ait günlük işleri düzenlemek en önemli görev alanlarıdır.

Şirket ortamında büro personeli olmak için çok yönlü olmanız gerekir. Bir yandan şirketin telefon trafiğini yönetirken bir yandan belgeleri bilgisayara geçip raporlama yapmak durumunda kalabilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarında kayıt alma, başvuruları kabul etme, müşterilerin işlerini düzenleme gibi konular büro personellerine has bir işlemdir. Bunun yanında devletin de bu alanda yaptığı alımlar olmaktadır. Bu kişiler de yine devlet dairelerinde görev yaparlar.

Büro Personeli İş İmkanları Neler?

Büro personeli iş imkanları hem kamu hem de özel sektör için oldukça geniştir. Çünkü büro personelleri birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan meslek grubudur. Kamuda çalışanlar genelde başvuru merkezleri, danışma gibi alanlarda görevlendirilirler. Üniversitelerin muhasebe ve öğrenci işleri, hastanelerin kayıt kabulleri büro personellerinden seçilebilir.

Bunların yanında özel sektörde de geniş bir çalışma alanı bulabilirler. Büro personeli olarak çalışacak kişiler çalıştıkları şirketin günlük iş düzenini takip eden kişilerdir. Bu kişilerin bilgisayara hakim olması aynı zamanda telefon trafiğini en iyi şekilde yönetecek kapasitede olması gerekir. İletişiminin güçlü olması ve masa başında çalışmaya uygun kişiler olması gerekir.

Çünkü işyerlerinde ofis ortamında çalışan personellerdir. Fotokopi makinesi, faks makinesi gibi elektronik ofis araçlarını en iyi standartlarda kullanabilmelidirler. Dokümantasyon işlemlerinde de başarılı olmaları iş imkanlarını değerlendirebilmelerinde son derece önemlidir.