Bursa Ulu Camii Nerede? Yol Tarifi İle Bursa Ulu Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Bursa Ulu Camii nerede sorusuna cevap aranırken Bursa Ulu camine nasıl gidilir sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Bursa Ulu cami hangi ilçede? Yapılan araştırmalar arasından Bursa Ulu camiini kim yapmıştır sorusu ön plana çıkar. Söz konusu cami, ülkemizin heybetli ve ihtişamlı ibadethanelerinden biridir. Ulu Cami Bursa'nın en özel simgelerinden biridir. Bursa Ulu Camii'nin özellikleri yazımızın devamında.

Bursa Ulu Camii Nerede?

Bursa, Osmanlı İmparatorluğu için çok özel bir şehirdir. Söz konusu şehrin önemi ve ifade ettiği anlam günümüzde de çok büyüktür. Ülkemizin her bir noktasında olduğu gibi Bursa'da da camilerin önemi çok büyüktür. Ulu Cami de Bursa'nın simgelerinden biridir. Söz konusu cami Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Bursa'nın Osmanlı idaresine girmesinden sonra şehirde birçok mimari eser inşa edilmiştir. Ulu Cami de bunlar arasında yerini almıştır. Söz konusu cami, ibadethane olmasının yanı sıra her yıl binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir.

Bursa Ulu Cami, Bursa'nın Atatürk Caddesi üzerinde yer alan Orhan Gazi Parkı'nda inşa edilmiştir. Caminin inşasına 1396 tarihinde başlanmış, 1400 yılında da ibadete açılmıştır. Bursa'nın en önemli tarihi yapıtı olarak karşımıza çıkan bu cami mimari özellikleri ile de dikkat çeker.

Bursa Ulu Camii'nin Özellikleri

Bursa Ulu Cami, muhteşem mimarisinin yanı sıra harika özellikleri ile de dikkat çeker. Söz konusu caminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Cami, dönemin kudretli padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır.

Cami, dönemin çok kubbeli anıtsal yapıları arasındadır.

Cami ibadete açıldıktan sonra ilk namazı Somuncu Baba kıldırmıştır. İlk namazın cemaatinde Yıldırım Bayezid, Emir Sultan ve Molla Fenari vardır.

Caminin ilk imamı Süleyman Çelebi'dir.

Caminin içinde bulunan şadırvanda 16 köşeli havuza sahip 33 çanaklı fıskiye yer alır.

Caminin minber kapısının üzerindeki kitabede caminin bitiş tarihi yazılıdır.

Caminin minareleri farklı dönemlerde yapılmıştır.

Cami 12 ayak üzerindeki 20 kubbe ile örtülmüştür.

Caminin üzerinde bulunan kubbeler hava sirkülasyonu için açık bırakılmıştır.

Caminin inşasında ağaç işlemeciliğinin harika özellikleri görülür.

Minberin üzerindeki güneş sistemi kabartmaları gezegenlerin güneş sistemine olan uzaklıkları hesaplanarak çizilmiştir.

Bursa Ulu Camiini Kim Yapmıştır?

Bursa Ulu Camii'nin mimarı Ali Neccar'dır. Cami, Yıldırım Bayezid Niğbolu zaferini kazandıktan sonra yapılmıştır. Caminin finansmanı da bu zaferden elde edilen ganimetten karşılanmıştır. Caminin inşa edildiği yerde arsası bulunan kişilere başka yerlerden arsa verilmiş, değerinin çok üzerinde olmak üzere altın hibe edilmiştir. Arsa sahiplerinden olan bir kadın ne teklif edilirse edilsin arsayı satmak istemez. Vezirler dahi kadının ayağına gider fakat kadın yapılan teklifi kabul etmez. Bunun üzerine padişah divanında durumu görüşür. Bu esnada kadın da rüyasında mahşer yerini görür. Mahşer alanında büyük bir ızdırap çektiğini gören kadın ertesi gün padişaha giderek cami arsasını bağışladığını söyler. Bu sayede caminin inşasına başlanır. Cami, zaman içerisinde deprem gibi doğa olayları sonucunda hasar görmüştür. Yapılan restorasyonlarla bugünkü halini almıştır. Günümüzde de cami ibadete ve ziyarete açık haldedir.