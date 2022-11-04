Bursa’nın Neyi Meşhur? Bursa’nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinde biri olan Bursa, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle önem taşımaktadır. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'na ait birçok tarihi eser barındırmaktadır. Turizm alanları ve zengin mutfağıyla dillere destan olan Bursa'nın neyi meşhur? Bursa'nın nesi meşhur, hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri neler? Bu yazımızda sizler için inceledik.

Bursa'nın Neyi Meşhur?

Bursa'da turizm yerleri, kültürparkları ve alışveriş merkezleri gibi gezilecek bir sürü alan bulunmaktadır. Aynı zamanda Bursa denilince camiiler, medreseler, kaleler de akla gelmektedir. Ancak Bursa'ya gidip de lezzetli yemeklerinin ve tatlılarının tadına bakmadan dönmek olmaz. Bursa'nın turistik alanlarını sıraladığımızda:

Uludağ

Gölyazı

Mudanya

İznik

Cumalıkızık

Karacabey Longoz Ormanları

Tümbüldek Kaplıcaları ilk sıralarda yer almaktadır.

Bursa'nın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Bursa denilince akla gelen ilk şey tabii ki de İskender kebabıdır. Bursa'ya özellikle İskender kebap yemek için gelenler bile olmaktadır. İskender kebabın yanı sıra cantık, İnegöl köfte ve pideli köfte de adından söz ettiren lezzetlerdendir. Bursa'nın zeytini ve zeytinyağı Türkiye'nin en kaliteli zeytinleri ve zeytinyağları arasında yer almaktadır. Başta Gemlik olmak üzere Orhaniye, İznik, Mudanya ve Tirilye'de de zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Özellikle şeftali olmak üzere çilek, ahududu, böğürtlen ve incir Bursa'da yetişen meşhur meyvelerdendir. Bursa'nın meşhur tatlıları Kemalpaşa tatlısı, Bağdat hurma tatlısı ve süt helvasıdır. Bursa'dan sevdiklerinize hediyelik götürmek isterseniz kestane şekeri, Bursa'ya has ipek kumaş ve havlular, şeftali reçeli, İznik çinisi ve seramikler alabilirsiniz.