Buz Pateni Nasıl Yapılır? Buz Pateni Kaç Yaş Üstü Yapabilir, Öğrenmek Zor Mu?

Genellikle tüm spor dalları için, profesyonel şekilde bir sporcu yetişmesi için kişilerin küçük yaşlarda istenilen spor adına eğitimlere başlaması önerilmektedir. Artistik buz pateni en geç kaç yaşında başlanır sorusu da, bu konuyla ilgili olarak cevabı aranan konulardan bir tanesidir. Dilerseniz, Buz paneti yapmak zor mu yoksa kolay mı hakkındaki bilgileri birlikte inceleyelim...

Buz Pateni Nasıl Yapılır?

Buz pateni yapmaya ilk önce yürüme ile başlanmalıdır. Kayma esnasında yürümek hiç mümkün olmadığından, kauçuk kaplı zeminde yürüme egzersizleri yapılmalıdır. Ayakların alışması sağlanmalıdır ve yürürken omuzlar ile baş düz bir biçimde tutulmalıdır. Yürüme egzersizlerinin ardından, buz pistinin yanlarından eller ile tutularak, buzun üstünde ayakları hareket ettirmeye çalışılmalıdır. Acele etmeyecek şekilde ve sakin bir biçimde, ani bir şekilde hareket etmeden, denge üzerinde durma çabası bırakılmalıdır. Küçük hareketler ile kayma denenmelidir. Vücut dengesini sağlamak adına bedenin bedenin kasılmaması gerekmektedir. Kişiler yavaş ve sakin hareketler ile denge üzerinde sabit şekilde durabilmeyi başarıyor ise, hızlı şekilde kaymaya start verildiği vakit daha da iyi bir denge oluşturulabilir.

Buz Pateni Kaç Yaş Üstü Yapabilir ve Buz Pateni Öğrenmek Zor Mu?

Buz pateni yahut artistik buz pateni; bayanlar figür pateni ve tek erkekler çifler, senkronize buz pateni ve buz dansı olacak şekilde kendi içinde kategorilere ayrılmaktadır. Bu branşlara ise 4 ya da 5 yaşlarında başlanması önerilmektedir. Yani profesonel biz buz pateni sporcusu olabilmek için öngörülen yaş 4-6 arası olmaktadır. Fakat amatör olarak 70-80 yaşlarında da buz pateni severler vardır ve de 30-40 yaşlarında ya da daha üstünde yaşı olan bireyler de buz patenine yeni başlayabilir. Buz pateni öğrenmek pek zor olmasa da, yine de tavsiye edilen husus bir eğitmen vesilesi ve yardımı ile bu spora dahil olunması gerektiğidir.