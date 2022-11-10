Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan, Pantolondan, Kıyafetlerden Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar araştırmasında işinizin kısmen zor olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat çamaşır suyu lekesi çıkar mı şeklinde küçük bir araştırma yaptığınızda pratik uygulamalarla soruna çözüm bulmayı deneyebilirsiniz. Evinizdeki bir kısım malzemelerle soruna çare bulabilirsiniz. Bu denli zorlu bir lekeyi çıkarmanın son derece basit olduğunu görebilirsiniz. Siyah pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Çamaşır suyu lekeleri ile karşılaşılan malzemeler genellikle kıyafetlerdir. İlk etapta zor bir işlev gibi görünse de esasında çamaşır suyu lekelerini çıkarmak son derece kolaydır. Belli başlı bir kısım malzemeleri temin ederek çamaşır suyu lekelerini çıkarabilirsiniz. Üstelik tek seferde yapacağınız uygulama ile lekenin ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz. Çamaşır suyu lekelerinin çıkarılması için ihtiyacınız olan malzemeler temel anlamda alkol ve pamuktur. Aşağıdaki aşamaları takip ederek lekenin ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.

• Bir kabın içine alkolü dökün.

• Elinize aldığınız bir miktar pamuğu, kabın içindeki alkole batırın.

• Alkollü pamuğu çamaşır suyu bulaşmış olan bölgeye sürün.

• Herhangi bir işlem yapmadan 24 saat bekleyin.

• Söz konusu sürenin geçmesini müteakip çamaşır suyu lekelerinin kıyafet ya da halıdan arındığını görebilirsiniz.

Çamaşır Suyu Lekesi Çıkar Mı?

Toplum içinde kabul gören genel görüş, çamaşır suyu lekelerinin çıkmadığıdır. Bu nedenle çamaşır suyu bulaşmış olan kıyafetler ya atılır ya da iş elbisesi olarak kullanılır. Oysa bunu yapmak yerine çamaşır suyu bulaşan kıyafetlerinizi temizlemeyi düşünebilirsiniz. Bilinenin aksine çamaşır suyu lekelerini çıkarmak mümkündür. Belli başlı malzemeleri kullanarak kıyafet üzerindeki çamaşır suyu lekesinden kurtulabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kıyafetleriniz üzerindeki çamaşır suyu lekelerini çıkarmanın en etkili yolu metil alkol kullanmaktır. Metil alkolü bir pamuk üzerine sürerek elbisenizin lekeli bölümüne uygulama yapabilirsiniz. Bir müddet bekledikten sonra çamaşır suyu lekelerinden kurtulabilirsiniz.

Günümüzde çamaşır suyu lekelerinin çıkarılması için özel olarak üretilmiş bir kimyasal yoktur. Bu lekelerin çıkarılmasında alkolün çözücü etkisinden istifade edilmelidir. Fakat bu uygulamada alkolün cilde zarar verme ihtimali olduğu düşünülerek eldiven kullanılmalıdır. Bu sayede alkolün cildi tahriş eden ya da çatlama sorununa neden olan etkisini ortadan kaldırabilirsiniz.

Koltuk ya da ahşap gibi eşyalarınız üzerindeki çamaşır suyu lekelerinin giderilmesinde ise mobilyaların üzerindeki vernik ya da boyanın zarar görme ihtimalinin olduğunu da dikkate almanız gerekir. Bu nedenle dikkatli şekilde uygulama yapmanızda fayda vardır.