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Haberler Keşfet Haberleri Çamlıca Camii Nerede? Yol Tarifi İle Büyük Çamlıca Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?
Giriş Tarihi: 23.1.2023 09:41 Son Güncelleme: 23.1.2023 09:41

Çamlıca Camii Nerede? Yol Tarifi İle Büyük Çamlıca Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

İstanbul’u ziyaret etme niyetiniz varsa öncelikle Çamlıca Camii nerede sorusunu da araştırmak isteyebilirsiniz. Büyük Çamlıca Camii yol tarifi ya da Çamlıca Camii nasıl gidilir araştırması ile ulaşım hakkında arzuladığınız bilgiye ulaşabilirsiniz. Çamlıca Camii mimarı kim ve özellikleri neler soruları da araştırmanız gerekenler arasındadır. Çamlıca hangi semtte ve Çamlıca cami hangi otobüs gider sorularını sizler için araştırdık.

Çamlıca Camii Nerede? Yol Tarifi İle Büyük Çamlıca Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Çamlıca Camii nerede sorusu yerli ve yabancı turistlerin araştırma konularından biridir. Büyük Çamlıca Camii yol tarifi ile ulaşımınızı pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Çamlıca Camii nasıl gidilir? Yapının mimari özelliklerini anlamak adına Çamlıca Camii mimarı kim ve caminin özellikleri neler sorularını da araştırabilirsiniz. Çamlıca hangi semtte ve Çamlıca cami hangi otobüs gider sorularının cevabı yazımızın devamında.

Çamlıca Camii Nerede?

Çamlıca Camii, İstanbul'un ve ülkemizin en büyük camilerinden biridir. Caminin özellikleri arasında minare sayısı ve caminin özellikleri dikkat çeker. Camide tam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebilir. Bu anlamda cami, Türkiye'nin en büyük ibadethanesidir.

Cami, adından da anlaşılacağı üzere İstanbul'un Çamlıca semtindedir. Söz konusu yapı, neoklasik mimari anlayışına göre yapılmıştır. Caminin inşası 6 yılda tamamlanmıştır. Caminin uzunluğu 1071 metredir. Bu sayı, Türklerin Anadolu'ya geliş tarihini simgeler.

Çamlıca Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan meşhur Çamlıca tepesinde konuşludur. Üsküdar kıyılarından da bu cami rahatlıkla görülür. Fatih, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi Çamlıca Tepesi'ni gören semtlerden de camiyi görmek mümkündür. Cami sadece ibadethane olarak inşa edilmemiştir. Caminin içinde aynı zamanda sanat merkezi ve kütüphane gibi bölümler de bulunur.

Çamlıca Camii Nasıl Gidilir?

Çamlıca Camii'ne kendi özel aracınızla rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun yanında İstanbul'un gelişmiş toplu taşıma sisteminden istifade ile de camiye ulaşmak mümkündür. Ayrıca metro gibi raylı sistem hatları ile de Üsküdar istasyonuna ulaşabilirsiniz. Buradan hareket eden otobüsler ile Çamlıca Camii'ne gidebilirsiniz.

Çamlıca Camii Özellikleri

Çamlıca Camii, göz alıcı mimarisinin yanı sıra özellikleri ile de dikkat çeken bir yapıttır. Bu kapsamda caminin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Caminin inşaatına 6 Ağustos 2013 tarihinde başlanmıştır.
  • Cami 6 yıl gibi bir sürede tamamlanarak ibadete açılmıştır.
  • Caminin resmi açılışı 2019 yılının Regaip kandilinde yapılmıştır.
  • Caminin inşasına yaklaşık 66 milyon dolar harcanmıştır.
  • Caminin mimarı Hacı Mehmet Güner'dir.
  • Caminin iç yüksekliği 72 metredir.
  • Kubbelerin iç kısmının çapı 34 metredir. Bu çap uzunluğu İstanbul'un plaka kodunu simgeler.
  • Caminin 6 adet minaresi bulunur.
  • Kubbelerin iç kısmında Türk Devletlerine ithafen yazılmış Allah'ın 16 ismi bulunur.
  • Caminin girişinde Kur'an-ı Kerim'den bazı sure ve ayetler yer alır.
  • Caminin inşasında nano teknolojiden yararlanılmıştır.
  • Caminin avlusunda aynı anda 8 cenaze namazı kılınabilir.
  • Caminin avlusu 3500 kişiliktir.
  • Caminin alt kısmında 8 adet sanat atölyesi yer alır.

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Çamlıca Camii Nerede? Yol Tarifi İle Büyük Çamlıca Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?
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