Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Koltuktan, Kıyafetten, Halıdan, Kurumuş Şekerli Çay Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Çay lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız yazımızı okuyarak doğru adımları uygulamak üzeresiniz. Günlük hayatın birçok alanında çay lekesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Uygulayacağınız birkaç basit adım ile leke sorununun pratik şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Kurumuş çay lekesi nasıl çıkarılır uygulamanızda mümkün olduğu kadar evinizde bulunan malzemeleri kullanmanız tavsiye edilir. Halıdan çay lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Çay lekesi ile başta kıyafetleriniz olmak üzere koltuk ya da halı gibi eşyalarınız üzerinde de karşılaşabilirsiniz. Bu leke ile karşılaştığınızda öncelikle yapmanız gereken soğuk su ile müdahale etmektir. Açık renkli kıyafet, halı ya da koltuklarınızdan çay lekesi çıkarmak istediğinizde ise soğuk suyun yanı sıra karbonat kullanmanız gerekir. Karbonatı bir kap içerisine dökerek az miktarda su ekleyin ve karışımın çamur kıvamına gelmesini sağlayın. Hazırladığınız karışımı ovalayarak çay lekesinin olduğu bölüme sürün. Leke kısa süre içerisinde yüzeyden çıkacaktır. Renkli ürünlerden çay lekesini çıkarmak için ise leke çıkarıcı deterjan kullanılması tavsiye edilir.

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Çayın en çok döküldüğü yüzey halıdır. Halıdan çay lekesinin çıkarılması için ihtiyacınız olan malzemeler beyaz sirke, su ve bulaşık deterjanıdır. Temiz bir kabın içinde bu malzemeleri karıştırın. Karışımın içine bir miktar da çamaşır deterjanı eklemeniz, daha güçlü bir etki yaratmasını sağlayacaktır. Hazırladığınız karışımı çay lekesinin olduğu yüzeye dökün. Temiz bir bez ya da havlu ile lekeli yüzeyi ovalayarak temizleyin. Sonrasında temiz bir su ile durulama işlemini gerçekleştirin. En son işlem olarak da saç kurutma makinesi ile yüzeyi kurutun. Lekenin çıktığını göreceksiniz.

Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Yüzeydeki çay lekesi kuruduktan sonra çıkarılması daha zor bir leke halini alacaktır. Kurumuş çay lekelerinin temizlenmesi için kullanacağınız en etkili yöntem limonlu su ile temizlik işleminin yapılmasıdır. Kıyafetlerinizdeki kurumuş çay lekelerinin çıkarılması için kıyafeti ters çevirerek işleme başlamanız daha uygun olacaktır. Limonlu su karışımını çay lekesine döktükten sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin. Sonrasında ise soğuk su ile kıyafetinizi durulayın. Lekeye daha etkili şekilde müdahale etmek istiyorsanız uygulama sonrasında çamaşır makinesinde yıkama işlemi de yapabilirsiniz.

Koltuktan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Çay lekesinin yaygın olarak görüldüğü eşyalardan biri de yaşam alanlarındaki koltuklardır. Koltuktaki çay lekelerinin çıkarılmasında en etkili leke çıkarıcı karbonattır. Öncelikle bir kabın içine yeterli miktarda karbonat koyun. Sonrasında bir miktar soğuk su ekleyerek karışımı macun kıvamına getirin. Macunu temiz bir bezle alarak tampon şeklinde koltuktaki çay lekesine bastırın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulama işlemini yapınız. Çay lekesi bulunan koltuğunuz beyaz renkli ise karışımın içine bir miktar çamaşır suyu ekleyebilirsiniz. Leke çıkarma esnasında yavaş hareketlerle işlemi yapmanız, lekenin çıkarılmasında çok daha etkili olacaktır.



Kurumuş çay lekelerinin çıkarılmasında sodanın da etkili bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. Lekenin üzerine dökeceğiniz sodayı temiz bir bez ile ovalama işlemi ile yüzeyden alabilirsiniz. Çay lekesinin bu sayede pratik şekilde temizlendiğini görebilirsiniz. Dilerseniz soda ile birlikte beyaz sirkeyi de temizlik maksadıyla kullanabilirsiniz.