CDTI Motor Nedir? CDTI Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

CDTI motor ne demek incelemesinde söz konusu motor türünün özellikleri de dikkat çekecektir. CDTI ne demek konusunu incelemeye CDTI açılımını inceleyerek de başlayabilirsiniz. CDTI motor turbo mu konusu da performans açısından çok önemlidir. Araç satın almak isteyen herkes, aracının performansının çok yüksek olmasını ister. Fakat aracın yakıt sarfiyatı da önemlidir. CDTI motor özellikleri yazımızın devamında.

CDTI Motor Ne Demek?

Araç teknolojisi ilerledikçe araçlarda kullanılan motor çeşitliliği de artmıştır. CDTI motor da bunlardan biridir. Söz konusu motor türü Vauxhall ve Opel araçlarda yaygın şekilde kullanılır. CDTI motorlar dizel yakıtlı motorlardır. CDTI kısaltmasının açılımı da "Common Direct Turbo Injection"dır. Bu motorun hacminde bir kısım farklılıklar görülebilir. CDTI motorlar 1.3'ten başlayarak 3.0'a kadar olan büyüklükte motor hacmindedir.

CDTI motorlar turbo beslemelidir. Söz konusu motora sahip araçların düzenli şekilde bakımı yapıldığında kolay kolay arıza çıkarmaz. Bu tür motorlarda yakıt seçimi çok önemlidir. Kalitesiz yakıtlar kullanılması halinde pompa enjektör arızası çıkabilir. Bu arızanın onarım maliyeti de oldukça yüksektir. Kaliteli yakıt kullanımında bu tür arızalarla karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşüktür.

CDTI Motor Özellikleri

CDTI motorların performansı oldukça yüksektir. Bu motorun tercih edilmesinin de en önemli nedeni performans özellikleridir. Aracın kullanım özellikleri kapsamında sürüş tekniklerini uyguladığınızda arıza ile karşılaşma ihtimaliniz çok düşüktür. Motorun yedek parça fiyatları da diğer motor türlerine nazaran daha düşüktür. Söz konusu motor türlerinin bir kısım kronik sorunları vardır. Bu kapsamda aşağıdaki kronik arıza durumlarını inceleyebilirsiniz.