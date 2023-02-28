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Giriş Tarihi: 28.2.2023 14:04 Son Güncelleme: 28.2.2023 14:04

Cezaevi Tipleri Nelerdir? Türkiye’de Kaç Tip Cezaevi Var, Neye Göre Değişir?

Cezaevleri ve cezaevi tipleri zaman zaman gündeme gelen ve merak edilen bir konudur. Konu cezaevleri olunca Türkiye’de kaç tane cezaevi tipi var sorusu da merak edilir. Cezaevlerinin ne şekilde sınıflandırıldığı ve bu sınıfların neler olduğu merak edilen konular arasındadır. Suçlara göre en ağır ve en hafif cezaevi tipi hangisi? Cezaevi tipleri neye göre değişir gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

Cezaevi Tipleri Nelerdir? Türkiye’de Kaç Tip Cezaevi Var, Neye Göre Değişir?

Cezaevi tipleri, harf gruplarına göre sınıflandırılır. Bu sınıf isimlerinin yanı sıra Türkiye'de kaç tane cezaevi tipi var sorusu da merak edilen araştırma konularından biridir. Bu sınıflandırma ve cezaevinin ismi güvenlik seviyesi ve suç türüne göre yapılmıştır. Suçlara göre en ağır ve en hafif cezaevi tipi hangisi? Cezaevi tipleri neye göre değişir ve konu ile ilgili merak edilen diğer soruların cevapları yazımızın devamında.

Cezaevi Tipleri

Cezaevi tipleri bilinerek ülkemizde kurulan sistemi çok daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Cezaevi tipleri suçun niteliğine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde bulunan cezaevleri temel anlamda 3 çeşittir.

  • Açık cezaevi
  • Yarı açık cezaevi
  • Kapalı cezaevi

Cezaevleri çeşitleri yukarıdaki gibi olsa da harf grubuna göre ayrılan cezaevi türlerini de bulabilirsiniz.

Suçlara Göre En Ağır ve En Hafif Cezaevi Tipi Hangisi?

Cezaevi türleri temel anlamda yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz gibi sıralansa da aşağıdaki şekilde gruplanan cezaevi türlerini de bulabilirsiniz.

  • kapalı
  • yüksek güvenlikli kapalı
  • kadın kapalı
  • çocuk kapalı
  • gençlik kapalı
  • gözlem ve sınıflandırma merkezi
  • açık cezaevi

Suçlarına göre cezaevleri içinde de belli bir sınıflandırma sistemi vardır. Suçu en hafif olan tutuklu ve hükümlülerin kaldığı cezaevli A tipi ya da açık cezaevi olup en yüksek güvenlik sistemine sahip olan cezaevleri ise F tipi cezaevleridir. B, C, D, E, H, L, M ve T tipi cezaevlerinin varlığı da dikkat çekecektir.

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Cezaevi Tipleri Nelerdir? Türkiye’de Kaç Tip Cezaevi Var, Neye Göre Değişir?
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