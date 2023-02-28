Cezaevi Tipleri Nelerdir? Türkiye’de Kaç Tip Cezaevi Var, Neye Göre Değişir?

Cezaevi tipleri, harf gruplarına göre sınıflandırılır. Bu sınıf isimlerinin yanı sıra Türkiye'de kaç tane cezaevi tipi var sorusu da merak edilen araştırma konularından biridir. Bu sınıflandırma ve cezaevinin ismi güvenlik seviyesi ve suç türüne göre yapılmıştır. Suçlara göre en ağır ve en hafif cezaevi tipi hangisi? Cezaevi tipleri neye göre değişir ve konu ile ilgili merak edilen diğer soruların cevapları yazımızın devamında.

Cezaevi Tipleri

Cezaevi tipleri bilinerek ülkemizde kurulan sistemi çok daha iyi şekilde anlayabilirsiniz. Cezaevi tipleri suçun niteliğine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde bulunan cezaevleri temel anlamda 3 çeşittir.

Açık cezaevi

Yarı açık cezaevi

Kapalı cezaevi

Cezaevleri çeşitleri yukarıdaki gibi olsa da harf grubuna göre ayrılan cezaevi türlerini de bulabilirsiniz.

Suçlara Göre En Ağır ve En Hafif Cezaevi Tipi Hangisi?

Cezaevi türleri temel anlamda yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz gibi sıralansa da aşağıdaki şekilde gruplanan cezaevi türlerini de bulabilirsiniz.

kapalı

yüksek güvenlikli kapalı

kadın kapalı

çocuk kapalı

gençlik kapalı

gözlem ve sınıflandırma merkezi

açık cezaevi

Suçlarına göre cezaevleri içinde de belli bir sınıflandırma sistemi vardır. Suçu en hafif olan tutuklu ve hükümlülerin kaldığı cezaevli A tipi ya da açık cezaevi olup en yüksek güvenlik sistemine sahip olan cezaevleri ise F tipi cezaevleridir. B, C, D, E, H, L, M ve T tipi cezaevlerinin varlığı da dikkat çekecektir.