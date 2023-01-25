Cihangir Camii Nerede? Yol Tarifi İle Cihangir Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Cihangir Camii, İstanbul'un önemli noktalarından bir tanesinde yer alan, Mimar Sinan'ın yaptığı bir camidir. Beyoğlu'nda yer alan bu cami, büyüleyici mimarisi nedeniyle turistlerinin görmesi gereken bir camidir. 450 yıllık olan bu cami hakkında yanıtı en çok araştırılan sorulardan olan Cihangir Camii nerede, nasıl gidilir, özellikleri nelerdir gibi soruları bu yazımızda sizler için derledik. İşte Cihangir Camii hakkında detaylar…

Cihangir Camii Nerede?

Kanuni Sultan Süleyman'ın Şehzade Cihangir için yaptırmış olduğu Cihangir Camii, Beyoğlu Pürtelaş mahallesi içerisinde, Cihangir yokuşunda bulunmaktadır. Bulunduğu yerin sokağı ise Münir Özkul Sokak'tır.

Cihangir Camii'ne Nasıl Gidilir?

Cihangir Camii'ne gitmek için seçilebilecek farklı yollar bulunmaktadır.

Camii, Kabataş şehir hatlarına yürüyerek 15 dakika mesafede bulunur. Bu nedenle Vapurla Kabataş'a gidip sonrasında Cihangir Camii'ne yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Camii, "Salı Pazarı" otobüs durağına yürüyerek 5 dakika mesafededir. Bu nedenle bu duraktan geçen "26, 26A, 28, 28T, 30, 30D 70KE" numaralı otobüslere binip Cihangir Camii'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Camii, "Fındıklı" otobüs durağına yürüyerek 8 dakika mesafededir. Bu nedenle bu duraktan geçen "22, 27E, 41E, 62, 63" numaralı otobüslere binip Cihangir Camii'ne ulaşım sağlayabilirsiniz.

Camii, T1 tramvay hattının "Fındıklı Mimar Sinan Üniversitesi" durağına yürüyerek 6 dakika mesafededir. Camiye T1 tramvay hattı ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Cihangir Camii'nin Özellikleri