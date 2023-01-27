Client Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak Client Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bilgisayar meraklılarının öğrenmeye çalıştığı terimlerden biri de Client ne demek şeklindedir. Paylaşım ve hizmet odaklı bir terim olsa da çoğu kişi kullanmadan önce ne anlama geldiğini bilmediği için Client ne anlama gelir ya da Client nerede kullanılır diye merak eder. Hem aklınızdaki soru işaretlerini gidermek hem de Client ne işe yarar bakmak için sizin için bu yazımızı hazırladık. En doğru bilgiler ile Client ile ilgili merak edilenlere bakalım.

Client Ne Demek?

Bilgisayar terimi olarak Client terimi en anlama gelir diye bakalım. Bunun için karşımıza çıkan 2 farklı Client terimi anlamını sizler için liste halinde hazırladık. Bakalım bilgisayar terimi olarak Client ne demek ve nasıl karşımıza çıkar;

Bilgisayar ağ servisini kullanan kullanıcıyı veya kullanıcıya hizmet eden programa verilen isimdir.

Aynı zamanda bir yazılım olarak da karşımıza çıkan Client bir server üzerinden ya da başka bir bilgisayar ile bağlantı kurulup veri alışverişi yapılması anlamına da gelmektedir.

Client Nerede Kullanılır?

Client bilgisayar akanında kullanılır ve bilgisayar / server bağlantısı ile veri alışverişi temeline dayanır. Aynı zamanda iş sahipleri, reklam verenler ve bağlı ülkeler içinde de kullanılır.