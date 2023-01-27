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Giriş Tarihi: 27.1.2023 10:22 Son Güncelleme: 27.1.2023 10:22

Client Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak Client Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bir bilgisayar terimi olarak karşımıza çıkan ve çok duyulmadığı için merak edilen bir şey olan Client ile ilgili en sık sorulan soru Client ne demek sorusudur. Kullanıcı dağıtıcı modeli olarak kullanılan bir programdır ve ağ üzerinden paylaşım yapmayı sağlar bu yüzden de sık kullanılan ve sık merak edilen bir terimdir. Peki, bilgisayar terimi olarak Client nedir ve ne işe yarar merak ediyor musunuz? Tüm sorularınızın cevapları ve Client nerede kullanılır sorusunun cevabına birlikte bakalım. İşte Client ne anlama gelir sorusunun detayları.

Client Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak Client Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bilgisayar meraklılarının öğrenmeye çalıştığı terimlerden biri de Client ne demek şeklindedir. Paylaşım ve hizmet odaklı bir terim olsa da çoğu kişi kullanmadan önce ne anlama geldiğini bilmediği için Client ne anlama gelir ya da Client nerede kullanılır diye merak eder. Hem aklınızdaki soru işaretlerini gidermek hem de Client ne işe yarar bakmak için sizin için bu yazımızı hazırladık. En doğru bilgiler ile Client ile ilgili merak edilenlere bakalım.

Client Ne Demek?

Bilgisayar terimi olarak Client terimi en anlama gelir diye bakalım. Bunun için karşımıza çıkan 2 farklı Client terimi anlamını sizler için liste halinde hazırladık. Bakalım bilgisayar terimi olarak Client ne demek ve nasıl karşımıza çıkar;

  • Bilgisayar ağ servisini kullanan kullanıcıyı veya kullanıcıya hizmet eden programa verilen isimdir.
  • Aynı zamanda bir yazılım olarak da karşımıza çıkan Client bir server üzerinden ya da başka bir bilgisayar ile bağlantı kurulup veri alışverişi yapılması anlamına da gelmektedir.

Client Nerede Kullanılır?

Client bilgisayar akanında kullanılır ve bilgisayar / server bağlantısı ile veri alışverişi temeline dayanır. Aynı zamanda iş sahipleri, reklam verenler ve bağlı ülkeler içinde de kullanılır.

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Client Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak Client Nedir ve Ne İşe Yarar?
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