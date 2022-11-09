Çorum’un Neyi Meşhur? Çorum’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Çorum'un neyi meşhur araştırmasında bölgenin coğrafi ve kültür yapısını dikkate alabilirsiniz. Çorum'un nesi meşhur şeklinde araştırma yaparken yemek türlerine yoğunlaşabileceğiniz gibi hediyelik eşyalar üzerinde de durabilirsiniz. Çorum'un meşhur yemekleri ve hediyelikler mutlaka ilginizi çekecektir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Çorum ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Çorum'un Neyi Meşhur?

Çorum, tarih boyunca önemini korumuş ve günümüzde de Samsun-Ankara karayolunu birbirine bağlayan yol güzergâhı üzerinde yer alır. Bu nedenle şehir her geçen gün biraz daha gelişmektedir. Şehrin önemli bir coğrafyada bulunması, mutfak kültürünün de gelişmesine neden olmuştur. Turistik gezi ya da iş maksadıyla şehri gelen birçok kişi bu lezzetleri tatmak ister. Bunun yanında şehrin hatırası olarak yanınızda götürmek isteyeceğiniz hediyelikler de çok sayıdadır.

Çorum'da meşhur olan lezzetler genellikle bu bölgede yetişen bakliyat çeşitleri ile ilgilidir. Bunun yanında Karadeniz Bölgesi'nin mutfak kültürü, Çorum'da da kendini gösterir. Çeşitli yörelerin tatları Çorum mutfağında harmanlanır. Çorum denildiğinde akla gelen lezzetlerin başında kuzu tandır ve keşkek gelir. Adından da anlaşılacağı gibi kuzu etinden yapılan tandır, kuzu etinin kendine has şekilde marine edilmesiyle yapılır. Lavaş ya da kır pidesi ile sunumu yapılan tandır, şehrin efsane lezzetlerinden biridir. Keşkek ise Çorum başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde yapılan ve beğenilen bir tattır. Buğday yarmasından yapılan keşkek, özellikle düğünlerin vazgeçilmez lezzetleri arasındadır.

Madımak yemeği de bölgenin meşhur tatları arasındadır. Fakat diğer bölgelerden farklı olara madımak Çorum'da pastırmalı olarak yapılır. Bunun yanında Çorum mantısı da denemeniz gereken lezzetler arasında satılabilir. İskilip bölgesinde yaygın olarak yapılan İskilip dolması da aperatif olarak tüketilecek lezzetlerden biridir.

Yemekten sonra tatlı tüketimi Türk kültürünün olmazsa olmaz alışkanlıkları arasındadır. Çorum'da yemek yediyseniz yemek sonrasında mutlaka Çorum baklavasını da tatmanızı tavsiye ediyoruz. Gül burma şeklinde yapılan bu baklava, çıtır çıtır yapısı ve ağızda dağılma özelliği ile bilinir.

Çorum'un Nesi Meşhur?

Çorum'a geldiğiniz zaman sevdiklerinize hediye götürmeyi de düşünebilirsiniz. Bu kapsamda tercih edeceğiniz hediyeliklerin başında meşhur Çorum leblebisi yer alır. Söz konusu leblebileri sade şekilde tercih edebileceğiniz gibi şekerli ya da baharatlı şekilde de satın alabilirsiniz. Özel hediyelik ambalajlarda satılan bu leblebiler, kavrulma şekli ve dayanıklı yapısı ile de dikkat çeker.

Çorum'a özel simgelerin yer aldığı tablolar, buzdolabı magnetleri, havlu ve yemeni gibi eşyalar da harika hediye alternatifleri arasında sayılabilir. Tahtadan yapılan ahşap işlemeler de şehirdeki beğeneceğiniz hediyeliklerdir.