CRDI Motor Nedir? CRDI Motor Özellikleri Neler, Ömrü Ne Kadar?

Crdi motor ne demek ya da crdi ne demek, tam açılımı İngilizce Comman Rail Diesel İntercooler olan ve dizel püskürtme sistemiyle çalışan bir motor türüdür. Bu durumda CRDI motor özellikleri bu anlamla ilişkili olup özellikleri de tanımdaki işlevine uygun olarak vardır. Bu özellikler arasında en bilineni bu motorların egzoz gazı sürümü ile çalışmasıdır. Bu motorla ilgili bir diğer soru da Crdi motor turbo mu, sorusudur. Crdi motorda turbo yoktur yanıtını verebiliriz bu soruya.

CRDI Motor Nedir?

İngilizce tam açılımı Comman Rail Diesel İntercooler olan ve dizel püskürtme sistemiyle çalışan bir motor türüdür. CRDI anlamı ise tutucu püskürtme biçiminde kısaca tanımlanabilir. Diğer motorlar arasında bu motorun en bilinen özelliği, bu motorların egzoz gazı sürümü ilkesiyle çalışmasıdır. Ancak klasik sürüm sistemlerinden farklı olarak direkt tahrik sistemi yerine basınç oluşumu ile püskürtme birbirinden ayrılmaktadır. Burada oluşan yüksek basıncı elektronik yapı devir gücüne göre kullanır.

Bu motorların bilinen en tipik özelliği, CRDI motorlarda yakıtın doğrudan motora püskürtülmemesidir. Yani motor devrine göre araçta yakıt püskürtülür. Güç ünitesi içerisinde yer alan elektronik motor kumanda sistemi sayesinde motor devrine göre püskürtmenin ayarlanması ile yakıt tüketiminde büyük bir tasarruf sağlanabilmektedir.

CRDI Motor Özellikleri Neler?

CRDI (Comman Rail Diesel İntercooler) (Tutuculu Püskürtme), dizel ve püskürtme sistemi ile çalışan bir motor çeşididir. CRDI motor çeşitlerinde de amaçlanan yakıtı en doğru şekilde motora püskürterek yakıt tüketimini en aza indiren ve çevreye yayılan gazların varlığını azaltmaktır.

Yine CRDİ motorlar, Common rail yakıt sistemi ile çalışan aşırı beslemeli dizel motorlar olarak değerlendirilmektedir. Motora bağlı olan yakıt pompası da bunu rail hattına yakıt pompalar. Rail hattında basınç sorunu oluşmaması için de bir geri dönüş bulunur. Aynı zamanda motor beyninden gelen sinyallere göre enjektörler açılıp kapanır. Enjektör de açılarak basınçlı yakıt yanma odasına alınır. Turbonun basmış olduğu hava ile karışan yakıt yakılarak egzoz supaplarından dışarı çıkar. CRDİ motorların çevrimi bu şekilde devam eder. Yani kısaca, CRDI motorlarda yakıt direkt olarak motora püskürtülmez. Motor devrine göre yakıt püskürtülür.

CRDİ Ömrü Ne Kadar?

CRDİ motora sahip araç, düzenli olarak bakım yapıldığında ve araç doğru kullanıldığında motor dayanım süresi uzar. Dizel motor ömrü ortalama 400.000 ile 500.000 kilometre arasındadır. Dizel motor ömrünü bozuk yollar, kullanım dışı amaçlar da olumsuz etkiler ve motor ömrü beklenenden daha kısa olur. Bunların yanında motorun ömrümün uzaması birden fazla koşula bağlıdır. Bakım yaptırma, düzenli kullanım, doğru yakıt seçimi, en uygun yağ gibi gereksinimlerde motor ömrünü uzatır.

CRDI Motorun Ne Avantajı Var?

Son yıllarda otomobillerde ve diğer motorlu taşıtlarda motor teknolojisinde ayrıştırıcı olan değe; daha az yakıt tüketen, daha çevreci ve daha yüksek performanslı araçlar elde etmekle ilgilidir. Otomotiv endüstrisi bu niteliklere göre AR-GE çalışmalarını bu üç ihtiyacı en iyi şekilde ortaya koyacak biçimde geliştirmeye odaklıyor.

CRDI motor teknolojisi de bu amaçla geliştirilmiş bir sistem sunmaktadır. Çünkü yakıtı mümkün olan en mükemmel şekilde motora püskürten bu sistem, hem yakıt tüketimini azaltır hem de çevreye zarar veren gazların emilimini azaltır.

CRDİ Motorun En Bilinen Sorunları Nelerdir?

Her motorda olduğu gibi CRDİ motorların da sorunları vardır. Bu durumda CRDİ motorların bilinen tek kronik sorunu turbodan gelen ıslık sesidir. Her ne kadar turbo bakımından sonra sorun bitse de bir süre sonra tekrarlamaya başlamaktadır. Ancak bu ses rahatsız edici bir ses değildir. Ancak rail müşürü arızası oluştuğunda araç sağlıklı çalışmaz. Bunun çözümü arızalı parçayı değiştirmekten geçmektedir. Yüksek kilometrelere ulaşınca motor yağ kaçırır.