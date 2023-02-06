Dahili Davalı Ne Demek? Mirasta Dahili Davalı Kimdir, Sorumluluğu Ne?

Dâhili davalı ne demek, dâhili kelimesinin anlamıyla ilişkilidir diyebiliriz. Dâhili kelimesinin anlamı "iç" sözcüğü ile uyuşmaktadır. Normal davalı ile dâhili davalı arasındaki fark da burada gizlidir. Davanın taraf olmayan ama dava ile ilgisi olan kişilere dahli davalı denir. Bu noktada dâhili davalının sorumluluğu nedir ve ne gibi durumlarda gereklidir, hukukta önemli bir konudur. Hemen her alanda olabilen dâhili davalı mirasta da vardır. Peki, mirasta dâhili davalı kimdir ve neye göre belli olur yine hukuk kuralları içinde cevap bulan bir konudur.

Dâhili Davalı Ne Demek?

Dâhili sözcüğü iç anlamına gelmektedir. Dâhili davalı ise davanın tarafı olmayan ama dava ile ilgili kimse olarak tanımlanabilir. Dâhili davalı da hukukta, dava dosyasının açılması durumunda dava konusu anlaşmazlığın, tarafınız ile ilgili olduğu tespit edilmesi ve talep üzerine veya mahkeme tarafından resen davaya dâhil edilme durumudur.

Yine bir başka ifade ile görülmekte olan bir davanın sizinle ilgili olması durumunda dava dosyasına sonradan eklenerek, davayı takip edebilme durumu olarak da ifade edilebilir. Burada önemli olarak belirtilmesi gereken bir durum ise: Dâhili davalı, dava dosyasını takip etmekle birlikte dava dosyasının bir tarafı değildir.

Dâhili Davalı İle Normal Davalı Arasındaki Fark Nedir?

Savunma hakkımız daima anayasal bir haklarımızdan biridir. Mahkemeler hiç kimse hakkında kendiliğinden, gelişigüzel bir karar vermez. Öncelikle hak ihlali olmalıdır. Daha sonra hak ihlalini yapan kişiye (dava edilen kişiye) bir davetiye (tebligat) göndererek hakkında dava açıldığını bildirir. Bu kişi normal davalı sıfatındadır.

Dâhili davalı ise Dava dilekçesinde yer almaz, Dava dosyasına daha sonra eklenmiştir. Tek başına ihbarın gerçekleştirilmesi yeterli değildir. Dâhili davalı davayı takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat dava neticesinde verilecek kararın kendisini yakından ilgilendirmekte olması nedeni ile davayı takip etmesi gerekir. Bu durumda bir avukat aracılığı ile temsil edilmesi, ileride meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçecektir. Bunların yanında, Yargıtay içtihatlarında da söz edilmiş olması üzerine dava dosyasının tarafı değildir. Bu nedenle dava dosyası sonucunda hakkında hüküm kurulmaz. Ancak dava dosyasını sonucunda verilecek karar dolaylı olarak dâhili davalıyı ilgilendiren nitelikte olabilir.

Mirasta Dâhili Davalı Kimdir?

İçtihadı Birleştirme kararları uyarınca ölü kişinin mirasçılarına ve bir başkasına dâhili dava veya müdahil-davalı ve benzeri tanımlamalarla taraf sıfatı verilemez. Davacı taraf istese ve masrafını da vererek dava dilekçesinde hiç gösterilmeyen kişiye davetiye tebliğ edilse; mahkemece ara kararı veya eylemli olarak dâhili davalı veya benzeri tanımlamalarla duruşmalara kabulüne karar verilse bile, anılan kişinin usulü dairesinde davada taraf sıfatını kazandığı kabul edilemez.

Yani mirasta dâhili davalı yoktur. Davalı doğrudan mirasçının kendisidir.