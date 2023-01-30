Davraz Kayak Merkezi Nerede? Davraz Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Davraz Kayak Merkezi nerede sorusunu Davraz Kayak Merkezine nasıl gidilir, ne zaman gidilmeli merkezli yapabilirsiniz. Davraz Kayak Merkezi kaç TL konusu bilinerek de kayağın maddi yönünü de belirleyebilirsiniz. Davraz kayak merkezi pist uzunluğu, bu kayak merkezini tercih etmenizin bir nedeni olabilir. Ayrıca burada bulunan tesisler de seçim kriterleriniz arasında olabilir. Davraz Kayak Merkezinde neler var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Davraz Kayak Merkezi Nerede?

Türkiye'de çok sayıda kayak merkezi vardır. Davraz Kayak Merkezi de bu kayak tesislerinden biridir. Söz konusu kayak merkezi gerek konumu gerekse de içinde bulunan tesisler ile herkesin ilgisini çeker. Yılın büyük bir kısmında kar görebileceğiniz bu coğrafya, kayak için en uygun bölgelerden biridir.

Davraz Kayak Merkezi, Isparta'da bulunan Davraz Dağı'nda yer alır. Ulaşımı son derece kolay olan bu tesise Isparta üzerinden gidebilirsiniz. Ulaşım için kendi özel aracınızı kullanabileceğiniz gibi toplu taşıma araçlarından istifade ile de tesise ulaşabilirsiniz.

Havayolunu kullanarak kayak merkezine gelmek isteyen ziyaretçiler de olabilir. Isparta merkezde havaalanı olmadığı için ziyaretçilerin Antalya Havaalanı'nı kullanması gerekir. Antalya Isparta arası yaklaşık 2 saatlik bir mesafededir. Isparta şehir merkezinden de özel aracınız ya da tesisin araçları ile kayak merkezine ulaşabilirsiniz.

Davraz Kayak Merkezinde Neler Var?

Davraz Kayak Merkezi'nde yapabileceğiniz çok sayıda aktivite vardır. Bu aktiviteler arasında doğal olarak kavak sporunun yeri ayrıdır. Bunun yanında snowboard, dağ bisikleti, trekking, jeep safari, yamaç paraşütü, kamp ve turizm faaliyetleri de alternatifler arasındadır.

Kayak merkezinde amatör ve profesyonel kayakçılara özel olarak hazırlanmış toplam 12 pist bulunur. Bu pistlerde alp disiplini, snowboard ve tur kayağı yapma imkânı vardır. Tesiste bulunan 12 pistin toplam uzunluğu 23.500 m'dir.

Davraz Kayak Merkezi Kaç TL

Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinde olduğu gibi Davraz Kayak Merkezi'nin giriş ücretleri de merak edilenler arasındadır. Söz konusu tesise giriş ücreti her yıl güncellenmektedir. Tesiste ayrıca kayak ekipmanlarını kiralama imkânı da bulabilirsiniz. Bu ekipmanların kiralama ücreti de her yıl değişir. Söz konusu ücretlerle ilgili güncel fiyat listesi için tesisin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

Davraz Kayak Merkezi sivil kayak olanaklarına sahip olduğu gibi Eğirdir Dağ ve Komando Okul Komutanlığı'nın da özel eğitim alanıdır. Komando kursunda bulunan komando adayları yetiştirilmek için bu tesise getirilir. Kayak ve kış kampı gibi faaliyetler için bu tesis kullanılır.