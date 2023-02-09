Denizden pek çok gıda çıkarılmaktadır ve tüketilmektedir. Deniz kestanesi de denizden çıkan ve en çok tüketilen faydalı gıdalardan biridir. Deniz kadayıfı tüketerek hastalıklarına şifa bulmak isteyen insanlar da vardır. Bu besin ile ilgili şu soruların cevaplarını derledik; deniz kadayıfı nedir? Deniz kadayıfı faydaları, deniz kadayıfı nasıl kullanılır, deniz kadayıfı ne işe yarar, deniz kadayıfı zararı var mı?

Deniz Kadayıfı Nedir? Deniz Kadayıfı Ne İşe Yarar, Faydaları ve Zararları Neler?

Deniz kadayıfının Latince adı Chondrus Crispus şeklindedir. Dünya' da en çok Avrupa Kıtası'nda tüketilmektedir. Kuzey Amerika ülkelerinde de tüketimi yaygındır.

Deniz Kadayıfı su yosunlarından biri olarak bilinir. Avrupa denizlerinde yetişen kırmızı bir alg türüdür. Himalayaların kutsal bitkisi olarak da anılır. Geleneksel Çin tedavilerinde popüler bir çare olarak görülür. Deniz kadayıfının pek çok faydası vardır. Sizler için şu şekilde sıraladık;

Deniz kestanesi vitaminler, mineraller ve faydalı bileşenler açısından oldukça zengindir. Bunun sonucunda da vücudunuzu yaşlanmaya ve kanser, kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.

Deniz kadayıfı yağı ciltte bulunan yaraların ve yanıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Araştırmalar biraz yetersiz kalsa da akne, egzama ve sedef hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir.

Deniz kadayıfı yağı kullanmak kan basıncını düşürerek kolesterol seviyelerini iyileştirir. Kan pıhtılarına karşı kalbinize yardımcı olur.

İçerisindeki bileşikler sayesinde karaciğer fonksiyonuna yardımcı olur fakat yine de bu konu hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır.

Vajinal bölgedeki kuruluğu azaltabilir ve bunun yanında östrojen alamayan kadınlar için de etkili bir tedavi olarak bilinir.

Göz kuruluğu tedavisinde kullanılabilir. Çalışmalar gösteriyor ki günlük deniz kadayıfı tüketmek göz kızarıklığı ve yanmasını azaltır.

Saçların görünümünü iyileştirir çünkü içerisinde az miktarda lesitin vardır. Bu madde saçınızdaki fazla yağı alır ayrıca hasar görmüş saçları da onarmaya yardımcı olur.

Bazı araştırmalar deniz kadayıfı yağının mide ülserine iyi geldiğini ve tedavi etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Not: Hamilelerin ve emziren kadınların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Bunun yanında genetik ve kronik hastalığı olanlar uzman kontrolünde tüketmelilerdir. Yazımızda yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.