Denizli’nin Neyi Meşhur? Denizli’nin Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran Pamukkale Travertenleri'nin bulunduğu Denizli'nin neyi meşhur? Antik kentleri, camiileri, hamamları, kaplıcaları ve yeşil doğası ile büyüleyen Denizli'nin yöresel ürünleri nelerdir? Mutfağında, Ege ve Akdeniz yeşilliklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı Denizli'nin hangi yemeği meşhur? Denizli denilince akla gelen yemekler, tatlılar ve içecekler arasında neler var? Denizli gezisi sırasında keyifli bir mola için ne yenilmeli ve ne içilmelidir?

DENİZLİ'NİN NEYİ MEŞHUR?

Köklü bir geçmişe sahip yerleşim merkezlerinden biri olan Denizli'de, milattan öncesinden kalma çok sayıda Antik Kent ve tarihi eser vardır. Hierapolis Antik Kenti, Tripolis Antik Kenti ve Antik Laodieia kenti bunlardan bazılarıdır. Otantik mimarisinin gözler önüne serildiği Buldan evleri, ziyaretçiler için en dikkat çekici yerlerden biridir. Denizli'nin en meşhur doğa harikası yeri olan Pamukkale Travertenleri, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bundan dolayı, ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Denizli, tam bir kaplıca şehridir ve sağlık turizmi bölgeyi ayakta tutan ekonomik faktörlerdendir. Karahayıt kaplıcaları, sıcak, kırmızı ve şifalı termal suyu ile bilinir. Ağlayan Kaya Şelalesi, Keloğlan Mağarası ve Topuklu Yaylası diğer doğal güzellikleri arasında yer alır.

Denizli'nin sembolü haline gelmiş olan horoz, yerel bir horoz ırkıdır. Halkın, geçmişten günümüze kadar uzun süre boyunca öten horozları tercih etmesi, bu ırkın doğmasına yol açmıştır. Denizli Horozu, yöre ile özdeşleşen kültürel değerler arasındadır.

DENİZLİ'NİN YÖRESEL YEMEKLERİ NELER?

Ege'ye ait bir şehir olsa da Denizli mutfağında sadece sebzeler değil, lezzeti ile hayran bırakan etli yemekler de vardır. Çoğunlukla sebzeler ile birlikte harmanlanarak hazırlanan et, tavuk ve balık, yöre halkı tarafından sevilerek tüketilir. Tatlıları ve hamur işleri ile göz dolduran Denizli mutfağında, denenmesi gereken çok sayıda lezzet vardır. Yörenin belli başlı yemekleri arasında aşağıdakiler bulunur.

Yen Böreği

Kuyu Kebabı

Yaprak Sarma

Arabaşı

Zeytinyağlı Patlıcan Gömme

Katmer

Çiğ Dolma

Patlıcanlı Kapama

Çaput Aşı

Biber Tatari

Börülce Böreği

Cızlama

Sucuklu Un Karıştırması

Cerpleme

Pekmezle Kabak Aşı

Hamur Dolması

Yoğurtlu Köfte

Kabak Tatlısı

Pekmezli Un Helvası

Kara Helva

Çıtır Helva

Akaşı

Bulambaç

Şam Tatlısı

DENİZLİ'DEN ALINACAK HEDİYELİK EŞYALAR NELER?

Yöreyi en iyi temsil edecek pek çok hediye bulmak mümkündür. Geleneklerini yaşatan bir şehir olan Denizli'de, yöresel kıyafetler ve aksesuarlar hediyelik olarak sıklıkla tercih edilir. Nakışlı ve işlemeli yatak örtüleri, masa örtüleri, havlular, yazmalar, oyalar ve çeyizlik birçok ürün uygun fiyatlara satın alınabilir. Aşağıda, Denizli'den hediye olarak getirilebilecek eşyalar sıralanmıştır.

Lokum

Şekerleme

Helva

Üzüm ve Üzüm Pekmezi

Honaz Kirazı

Çivril Elması

Yanık Yoğurt

Çanak ve Çömlek

Horoz Figürlü Heykeller

Peştamal

Deri Ayakkabı ve Çanta

Havlu

El Dokuması Halı ve Kilim