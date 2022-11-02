Denizli’nin Neyi Meşhur? Denizli’nin Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran Pamukkale Travertenleri'nin bulunduğu Denizli'nin neyi meşhur? Antik kentleri, camiileri, hamamları, kaplıcaları ve yeşil doğası ile büyüleyen Denizli'nin yöresel ürünleri nelerdir? Mutfağında, Ege ve Akdeniz yeşilliklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı Denizli'nin hangi yemeği meşhur? Denizli denilince akla gelen yemekler, tatlılar ve içecekler arasında neler var? Denizli gezisi sırasında keyifli bir mola için ne yenilmeli ve ne içilmelidir?
Köklü bir geçmişe sahip yerleşim merkezlerinden biri olan Denizli'de, milattan öncesinden kalma çok sayıda Antik Kent ve tarihi eser vardır. Hierapolis Antik Kenti, Tripolis Antik Kenti ve Antik Laodieia kenti bunlardan bazılarıdır. Otantik mimarisinin gözler önüne serildiği Buldan evleri, ziyaretçiler için en dikkat çekici yerlerden biridir. Denizli'nin en meşhur doğa harikası yeri olan Pamukkale Travertenleri, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir. Bundan dolayı, ünü ülkemiz sınırlarını aşmıştır. Denizli, tam bir kaplıca şehridir ve sağlık turizmi bölgeyi ayakta tutan ekonomik faktörlerdendir. Karahayıt kaplıcaları, sıcak, kırmızı ve şifalı termal suyu ile bilinir. Ağlayan Kaya Şelalesi, Keloğlan Mağarası ve Topuklu Yaylası diğer doğal güzellikleri arasında yer alır.
Denizli'nin sembolü haline gelmiş olan horoz, yerel bir horoz ırkıdır. Halkın, geçmişten günümüze kadar uzun süre boyunca öten horozları tercih etmesi, bu ırkın doğmasına yol açmıştır. Denizli Horozu, yöre ile özdeşleşen kültürel değerler arasındadır.
Ege'ye ait bir şehir olsa da Denizli mutfağında sadece sebzeler değil, lezzeti ile hayran bırakan etli yemekler de vardır. Çoğunlukla sebzeler ile birlikte harmanlanarak hazırlanan et, tavuk ve balık, yöre halkı tarafından sevilerek tüketilir. Tatlıları ve hamur işleri ile göz dolduran Denizli mutfağında, denenmesi gereken çok sayıda lezzet vardır. Yörenin belli başlı yemekleri arasında aşağıdakiler bulunur.
Yen Böreği
Kuyu Kebabı
Yaprak Sarma
Arabaşı
Zeytinyağlı Patlıcan Gömme
Katmer
Çiğ Dolma
Patlıcanlı Kapama
Çaput Aşı
Biber Tatari
Börülce Böreği
Cızlama
Sucuklu Un Karıştırması
Cerpleme
Pekmezle Kabak Aşı
Hamur Dolması
Yoğurtlu Köfte
Kabak Tatlısı
Pekmezli Un Helvası
Kara Helva
Çıtır Helva
Akaşı
Bulambaç
Şam Tatlısı
Yöreyi en iyi temsil edecek pek çok hediye bulmak mümkündür. Geleneklerini yaşatan bir şehir olan Denizli'de, yöresel kıyafetler ve aksesuarlar hediyelik olarak sıklıkla tercih edilir. Nakışlı ve işlemeli yatak örtüleri, masa örtüleri, havlular, yazmalar, oyalar ve çeyizlik birçok ürün uygun fiyatlara satın alınabilir. Aşağıda, Denizli'den hediye olarak getirilebilecek eşyalar sıralanmıştır.
Lokum
Şekerleme
Helva
Üzüm ve Üzüm Pekmezi
Honaz Kirazı
Çivril Elması
Yanık Yoğurt
Çanak ve Çömlek
Horoz Figürlü Heykeller
Peştamal
Deri Ayakkabı ve Çanta
Havlu
El Dokuması Halı ve Kilim