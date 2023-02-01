Dharma Nedir? Sanskritçe Dharma Felsefesi Ne Anlama Gelir, Hangi Din Terimi?

Dharma ne anlama gelir; Sanskrit dilinde dhar ya da dhri kelimesinden gelmiştir. Spiritüel öğretiler arasında genellikle kendisine yer edinen dharma, insanlar aracılığıyla ara sıra farklı yorumlanmaya açık bir kelimedir. Dharma nedir konusunun tam ifadeyle ne anlama geldiğini bilmek ve hayatımıza entegre etmek için bu terimi daha yakından öğrenmek ve iyi bir şekilde benimsemek çok önemlidir. Çoğu insanın hayat amacı olan dharma hangi din öğretisi olduğu; dünyaya geliş amacımızı hakkıyla ifade etmektedir.

Dharma Nedir?

Dharma ne anlama gelir, Budistlerin hayatında "Dharma" kavramı insanları içinde yaşadığı karmaşıklık ruh halinden ve mutsuzluk duygu durumundan çıkartıp bir farkındalık ve mutluluk seviyesine getirmek için çaba sarfeden Buda'nın öğretilerine atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Dharma nedir konusunun tam ifadeyle ne anlama geldiğini bilmek, öğrenmek ve hayatımıza entegre etmek için bu kavramı daha iyi öğrenmek ve tam anlamıyla benimsemek için çok önemlidir. Latince'de karşılığı olan "bir araya gelmek" cümlesinden gelen Dharma kelimesi Sanskritçe'de sımsıkı tutmak ya da desteklemek anlamına gelen "dhr" kelimesinden meydana gelmektedir. Dharma felsefesi nedir, dharma hangi din terimi olarak kullanılır birlikte inceleyelim.

Sanskritçe Dharma Felsefesi Ne Anlama Gelir, Hangi Din Terimi?

Dharma felsefesi nedir, dharma ne anlama gelir kısaca şu şekilde ifade edilmektedir; üstüne düşen vazifeyi yerine getirmek, doğruluk peşinde olmak, erdemli olmak, ahlaklı olmak, bilge sahibi bir insan olmaktır. Dharma hangi din terimini ifade etmektedir; Hinduizmde bilinmesi gereken en önemli ilke Dharma'dır. Dharma, bireylerin sosyal ve dinî olarak oldukları yerin gerektirdiği davranışların dinî uygulama şekillerine kadar uzanan prensiplerin tümüne işaret eden bir kavramdır.