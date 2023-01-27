DNS Ayarları Değiştirme - PC, Laptop, Telefon, iOS, Android DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir ve Sıfırlanır?

DNS ayarları bildiğimiz üzere internette gezinirken kullanılan alan adlarını IP adresine çevirmek için kullanılan bir sistem olarak ele alınır. Bazı gerekçeler sonucunda bu ayarlar değiştirilmek isteniliyor. Dns ayarlarına nereden girilir, Android DNS değiştirme nereden yapılır ve Google dns ayarları nasıl değiştirilir sorularını ayrıntılı bir şekilde aşağıda yanıtladık. Hadi gelin DNS ayarları değiştirmek konulu yazımızı beraber inceleyelim.

DNS Nedir?

DNS (Domain Name System) ayarı, internette gezinirken kullandığınız alan adlarını IP adreslerine çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Örneğin, herhangi bir adresini girdiğinizde, bilgisayarınız bu alan adının gerçekteki IP adresi olan "192.0.2.1" gibi bir sayısal değere çevirir. Bu sayısal değer, bilgisayarınızın istediğiniz web sitesine bağlanmasını sağlar.

DNS hizmetleri, internet üzerinde yer alan birçok sunucudan sağlanır. Bu sunucular, alan adlarının IP adreslerine çevirmek için kullanılan veri tabanlarını içerir. DNS hizmetleri, internet servis sağlayıcıları (ISP) tarafından sağlanır veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanabilir.

DNS ayarlarını değiştirmek, internette daha hızlı ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlar. Özellikle, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan DNS hizmetleri, internet servis sağlayıcınızın sağladığından daha hızlı ve güvenli olabilir.

DNS Ayarları Değiştirme

PC, Laptop, Telefon, iOS, Android DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

DNS (Domain Name System) ayarları, internette gezinirken kullandığınız alan adlarını IP adreslerine çevirmek için kullanılan bir sistemdir. DNS ayarlarını değiştirmek, internette hızlı ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlar. Aşağıda PC, laptop, telefon, iOS ve Android cihazlar için DNS ayarlarını nasıl değiştirebileceğiniz hakkında bilgi verilmektedir:

PC ve Laptop: DNS ayarlarını değiştirmek için Windows veya Mac işletim sistemi kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Başlat düğmesine tıklayın ve "Denetim Masası" 'nı aratın. "Ağ ve Paylaşım Merkezi" 'nı tıklayın. "Ethernet" veya "Kablosuz Ağ Bağlantıları" seçin. "Ağ Bağlantısının Özellikleri" 'nı tıklayın. "Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)" seçin ve "Özellikler" 'e tıklayın. "DNS sunucusu" sekmesinde "DNS sunucusu adreslerini el ile yapılandır" seçeneğini tıklayın. "Preferred DNS server" ve "Alternate DNS server" alanlarına istediğiniz DNS adreslerini girin. "Tamam" tuşuna basın ve değişiklikleri kaydedin.

Telefon: DNS ayarlarını değiştirmek için telefonunuz Android veya iOS işletim sistemi kullanıyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar > Wi-Fi sekmesini açın ve şu an bağlı olduğunuz ağa tıklayın. Ayarlar > DNS sekmesine tıklayın ve "Manuel" seçeneğini seçin. İstediğiniz DNS sunucusunun adresini girin ve kaydedin.

Android cihazlar için DNS ayarlarını değiştirmek için ayrıca birkaç alternatif uygulama kullanabilirsiniz, örneğin DNS Changer, DNS Switch vb.

iOS cihazlarda genellikle DNS ayarlarını değiştirmek için VPN kullanmanız gerekir. Bu uygulama, internet trafiğinizi kontrol etmenizi ve DNS ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Sonuç olarak, DNS ayarlarını değiştirmek, internette daha hızlı ve güvenli bir şekilde gezinmenizi sağlar. Bu adımları izleyerek PC, laptop, telefon, iOS ve Android cihazlarınızdaki DNS ayarlarını kolayca değiştirebilirsiniz.

PC, Laptop, Telefon, iOS, Android DNS Ayarları Nasıl Sıfırlanır?

PC, Laptop, Telefon, iOS ve Android cihazlar için DNS ayarlarını sıfırlamak için farklı yollar kullanılabilir. Bu yollar, cihazınızın işletim sistemi ve sürümüne bağlı olarak değişebilir. Aşağıda genel olarak PC, Laptop, Telefon, iOS ve Android cihazlar için DNS ayarlarını nasıl sıfırlayacağınızı anlatacağız:

PC ve Laptop: Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, Başlat menüsüne tıklayın ve "cmd" yazın. "cmd" yazdıktan sonra, "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Açılan komut penceresinde, "ipconfig /flushdns" yazın ve Enter tuşuna basın. iOS: Ayarlar> WiFi> WiFi bağlantısına tıklayın ve "DNS" seçeneğine gidin. Burada, varsayılan değerlere geri dönmek için "Sıfırla Ayarlar" seçeneğini seçebilirsiniz. Android: Ayarlar> Ağ ve İnternet> WiFi> WiFi bağlantısının sağ tarafındaki üç nokta simgesine tıklayın ve "DNS ayarlarını sıfırla" seçeneğini seçin.

Not: DNS ayarlarını sıfırlamak, internet bağlantınızı kesebilir. Bu nedenle, cihazınızın yeniden bağlanması için gerekli bilgileri (WiFi şifresi gibi) hazır bulundurmanız önerilir. Ayrıca, sıfırlama işlemi tamamladıktan sonra, cihazınızın DNS ayarlarını tekrar yapılandırmak veya varsayılan olarak otomatik olarak almasını sağlamak için gereken adımları izlemeniz gerekebilir.