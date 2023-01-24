Dolmabahçe Camii Nerede? Yol Tarifi İle Dolmabahçe Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

Osmanlı Dönemi'nin izlerini taşıyan ve güzel mimarisiyle geçmişten günümüze korunan Dolmabahçe Camii hakkında araştırma yapan kişiler, bu yerin nerede olduğunu da merak etmiştir. Daha önce buraya gelmeyen ve ziyaret etmek isteyen kişiler, İstanbul'da bulunan Dolmabahçe Camii hangi ilçede bulunur sorusuna da cevap aramıştır. Asıl adı Bezmiâlem Vâlide Sultan Cami olmasına rağmen çoğu kişi bu adı bilmemektedir. Mimari özelliğiyle görenleri büyülemeyi başaran Dolmabahçe Camiini kim yapmıştır ve bu Camii'nin özellikleri nedir soruları da önem kazanmıştır. Dolmabahçe Camii'ne yol tarifi ile nasıl gidilir, hangi ilçede bulunur ve özelliği ne soruları ile beraber bu camii nerede olduğu konusu da önem kazanacaktır.

Dolmabahçe Camii Nerede?

Dolmabahçe Camii ziyaretinde bulunmak isteyen kişiler, bu camiinin nerede olduğu sorusunu araştıracaktır. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bu cami, konum olarak Dolmabahçe Sarayı'nın saat kulesi olan bölüme kapan kapısının karşısında bulunmaktadır. Bu yerin konumu Beşiktaş ile Kabataş sahilinin arasında deniz kıyısında yer alır.

Dolmabahçe Camii'ne Nasıl Gidilir?

Dolmabahçe Camii'ne gitmek isteyen kişiler, buraya nasıl gidilir sorusuna da cevap aramıştır. Marmara Bölgesi'nde İstanbul ilinde bulunan bu camii, Beşiktaş ile Kabataş semtlerinin arasında yer alır. Buraya ulaşımın pek çok yolu vardır. Belediye otobüsü ile gitmek isteyenler, Eminönü, Levent, Şişli, Mecidiyeköy, Etiler gibi merkezi yerlerden Beşiktaş yönüne giden otobüslere binebilir. Buraya ulaşımı metrobüsle yapacak kişiler de bunun için Zincirlikuyu durağından inip, Beşiktaş çıkışından çıkarak o yöne giden otobüsleri tercih edebilir. Ulaşım metro ile yapılacaksa Gayrettepe durağından inip, Beşiktaş çıkışından çıkmak gerekecektir. Burada yine otobüsleri kullanmak mümkün. Vapurla gitmek için ise Üsküdar- Beşiktaş hattını kullanabilirsiniz.

Dolmabahçe Camii'nin Özellikleri

Osmanlı Dönemi'nde yapılmaya başlayan Dolmabahçe Camii'nin özellikleri kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Osmanlı padişahı sultan Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan'ın emriyle 1852 yılında inşasında başlatılan Dolmabahçe Camii, onun ölümüyle beraber Abdülmecid tarafından tamamlanmıştır. Bu camiinin en belirgin özelliği, kare formunda olması ve merkezi bir kubbeye sahip olmasıdır. Cami ve hünkâr bölümleri ise işlevlerine bağlı olarak ayrı ayrı tasarlanmış ve sonra birleştirilmiş gibidir. Bu ise kare planlı altyapı üzerine kubbeli ve yüksek bir kitledir. Camide merkezi kubbe dışında başka kubbe kullanılmamıştır. Osmanlı mimarisinde hiç rastlanmayan yuvarlak pencere ve tavus kuşu kuyruğuna benzeyen şekli ile camii oldukça dikkat çekicidir. Dolmabahçe Camii'nin tek şerefeli iki minaresi ve ana kubbesi bulunur. Tamamen kare formunda olan camii taş ve mermerden inşa edilmiştir.