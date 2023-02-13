Dore Ne Demek? Dore Rengi Nedir, Adını Nereden Alır ve Nasıl Bir Renktir?

Dore nedir, bilgisine sahip olmak için dore kelime anlamı bilmemiz gerekir. Bir rengi karşılayan dore kelimesi, moda dünyasında da çok sık kullanılmaktadır. Moda dünyasında çok sık kullanılan dore rengi nedir, bakacak olursak altın sarısı bir rengi karşılamaktadır. Modada sadece kıyafette değil, aksesuarlarda da kullanılan dore rengiyle kombininizi tamamlayabilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında kullanılan dore rengi asıl bir renk, baktığımızda tamamlayıcı bir renk olarak karşımıza çıkar.

Dore Ne Demek?

Dore sözcüğü, Türkçe'de "altın kaplamalı, altın rengi" anlamına gelir. Fransızca'da ise doré "altın kaplamalı, altın rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük olan ve Fransızca dorer sözcüğü "altınlamak, altın kaplamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük yine Geç Latince'de aynı anlama gelen deaurare fiilinden dönüşmüştür. Geç Latince'de fiil olarak "aurum" "altın" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.

Dore Rengi Nedir?

Fransızca kökenli bir sözcük olan dore, madeniyle ilişkili olup altın sarısının tonlarını yansıtmaktadır. Bu bağlamda sarı ve altının karışımı bir renk olarak açıklanabilir. Dore özellikle giyim ve modada çarpıcı bir moda anlayışını yansıtırken, aksesuarda da kullanılan bir renk türüdür.

Çok fazla ön plana çıkan ve göze hemen batan bir renk olarak kullanılan dore ölçülü bir şekilde kullanılmalıdır. Dore rengini kullandığınız parçalarda ise kombininizi hemen tamamlayabilirsiniz. Aksesuarlarda ise kemerlerde ve ayakkabıda tercih edilen bu rengi siyah rengiyle tamamlayabilirsiniz. Aşırıya kaçmadan ve doz aşımı yapmadan dore rengini kullanarak daha zarif görünebilirsiniz.