Dunning-Kruger Etkisi Nedir? Dunning Kruger Sendromu Ne Anlama Gelir, Bilimsel Açıklaması Nedir?

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Dunning-Kruger Sendromu Nedir?

Dunning kruger etkisi, belli bir konu hakkında çok az bilgi sahibi olan kişilerin bu kabiliyetlerini abartmaya yönelik önyargısıdır. Bu etki iki taraflıdır. Yani bilgi birikimi az olan kişilerin kendini çok kabiliyetli görmesinin yanında uzman kişilerin de kendilerini yetersiz görmesi söz konusu olabilir. Bu kişiler kesin doğru olan bilgilerde dahi emin olamazlar. Aşırı mütevazı ve alçakgönüllü tavırlar sergileyenlerde bu durum görülebilir.

Dunning kruger etkisi ile ilgili yazılan ilk resmi makale 1999 yılında Michigan Üniversitesi'nde sosyolog olan David Alan Dunning tarafından yazılmıştır. Makalede genel anlamda dunning kruger etkisinden, cehalet ve beceriksizlikten kaynaklı ortaya çıktığı şeklinde değerlendirme yapılır.

Türk deyimleri içinde de dunning kruger etkisi ile ilgili terimler bulabilirsiniz. "Cahil cesareti" bu etkiyi en iyi şekilde ifade eden kavramdır. Charles Darwin tarafından yapılan bir araştırma da konu ile ilgili tespitler yapılmıştır. Darwin 19. YY'da yaptığı araştırmada "cehaletin bilgi değil cesaret doğurduğu" yönünde değerlendirme yapılmıştır. Bu durumun uzmanlar tarafından keşfi ve tanınması 1996 yılına dayanır.

Dunning Kruger Sendromu Belirtileri

Dunning kruger etkisinin daha iyi anlaşılması için bu durumun etkilerinin incelenmesi gerekir. Öncelikle cahil olup kendini çok bilmiş zanneden kişilerin sendrom belirtilerini inceleyelim.

Her şeyi her zaman en iyi bilenin kendisi olduğunu iddia ederler.

Bilgi ve eğitimi sürekli aşağılarlar.

İşlerini son derece gürültülü yaparlar.

Tüm işlerini dışarıdan destek almadan yapmak isterler.

Her duruma karşı hazırlıkları vardır.

Özgüvenleri çok yüksektir.

Yukarıda da değindiğimiz gibi dunning kruger etkisinin iki farklı türü vardır. Diğer türde uzman olan kişi aşırı mütevazılık nedeniyle kendini yetersiz görür. Bu sendroma girmiş kişinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Kişi yaptığı işte başarılı olmasına rağmen kendini yetersiz hisseder.

Kişi olması gerekenden daha fazla mütevazıdır.

Özgüvenleri yetersizdir.

Kişinin kendi alacağı tedbirler ile sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Sorunun farkında olan birey, çok daha kolay bir şekilde sorunu çözme yoluna gidecektir. Bazı durumlarda sorunun ileri boyutlara ulaştığına da şahit olabilirsiniz. Bu durumda dunning kruger etkisine kapılan insanların uzman kontrolüne tabi tutulması gerekebilir. Psikolog görüşmesi ile yapılan teşhisler ile uygun bir tedavi yöntemi izlenebilir.