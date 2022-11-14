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Haberler Keşfet Haberleri DÜNYA KUPASI MAÇLARI ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya kupası fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:58 Son Güncelleme: 14.11.2022 16:58

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya kupası fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman?

DÜNYA KUPASI MAÇLARI ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya kupası fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman?

Dünya kupası için geri sayım başladı. Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek uluslararası dev futbol turnuvasına yaklaşırken bir yandan da milyonlarca kişi “Dünya kupası maçları ne zaman başlıyor, fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Grupların yapılan kura çekimi ile belli olmasının ardından açılış maçında Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman başlıyor, fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte turnuvanın başlayacağı tarih ve yayın kanalı gibi tüm detaylar.

Dünya kupası ne zaman başlayacak sorusu yeni haftayla beraber gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği ilk kez bir Arap ülkesi olan Katar yapacak. Öte yandan vatandaşlar "Dünya kupası maçları ne zaman başlıyor, fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan turnuvada grupların da belli olduğu kaydedildi. Öte yandan TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte tüm bu detaylar.

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grupları nisan ayında belli oldu. Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ 2022 NE ZAMAN?

Dünya Kupası ilk maç 20 Kasım'da Ekvator ile ev sahibi Katar arasında düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI 2022'YE KAÇ GÜN KALDI?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 10 gün kaldı. 10 gün sonra 4 yıl arayla oynanan Dünya Kupası'na futbolseverler buluşacak.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇLAR FİKSTÜRÜ

20.11. 19:00

Katar - Ekvador

21.11. 16:00

İngiltere - İran

21.11. 19:00

Senegal - Hollanda

21.11. 22:00

ABD - Galler

22.11. 13:00

Arjantin - Suudi Arabistan

22.11. 16:00

Danimarka - Tunus

22.11. 19:00

Meksika - Polonya

22.11. 22:00

Fransa - Avustralya

23.11. 13:00

Fas - Hırvatistan

23.11. 16:00

Almanya - Japonya

23.11. 19:00

İspanya - Kosta Rika

23.11. 22:00

Belçika - Kanada

24.11. 13:00

İsviçre - Kamerun

24.11. 16:00

Uruguay - Güney Kore

24.11. 19:00

Portekiz - Gana

24.11. 22:00

Brezilya - Sırbistan

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

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DÜNYA KUPASI MAÇLARI ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya kupası fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman?
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