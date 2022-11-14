DÜNYA KUPASI MAÇLARI ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya kupası fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman?

Dünya kupası ne zaman başlayacak sorusu yeni haftayla beraber gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği ilk kez bir Arap ülkesi olan Katar yapacak. Öte yandan vatandaşlar "Dünya kupası maçları ne zaman başlıyor, fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan turnuvada grupların da belli olduğu kaydedildi. Öte yandan TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte tüm bu detaylar.