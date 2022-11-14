DÜNYA KUPASI MAÇLARI ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya kupası fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman?

Dünya kupası ne zaman başlayacak sorusu yeni haftayla beraber gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Dünya Kupası'na ev sahipliği ilk kez bir Arap ülkesi olan Katar yapacak. Öte yandan vatandaşlar "Dünya kupası maçları ne zaman başlıyor, fikstür belli mi, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan turnuvada grupların da belli olduğu kaydedildi. Öte yandan TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak. Peki, Dünya kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte tüm bu detaylar.
DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grupları nisan ayında belli oldu. Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.
DÜNYA KUPASI 2022'YE KAÇ GÜN KALDI?
2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 10 gün kaldı. 10 gün sonra 4 yıl arayla oynanan Dünya Kupası'na futbolseverler buluşacak.
DÜNYA KUPASI İLK MAÇLAR FİKSTÜRÜ
20.11. 19:00
Katar - Ekvador
21.11. 16:00
İngiltere - İran
21.11. 19:00
Senegal - Hollanda
21.11. 22:00
ABD - Galler
22.11. 13:00
Arjantin - Suudi Arabistan
22.11. 16:00
Danimarka - Tunus
22.11. 19:00
Meksika - Polonya
22.11. 22:00
Fransa - Avustralya
23.11. 13:00
Fas - Hırvatistan
23.11. 16:00
Almanya - Japonya
23.11. 19:00
İspanya - Kosta Rika
23.11. 22:00
Belçika - Kanada
24.11. 13:00
İsviçre - Kamerun
24.11. 16:00
Uruguay - Güney Kore
24.11. 19:00
Portekiz - Gana
24.11. 22:00
Brezilya - Sırbistan
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Dünya Kupası finali 18 Aralık tarihinde Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.