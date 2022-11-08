Düzce’nin Neyi Meşhur? Düzce’nin Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Düzce, 9 Aralık 1999 tarihinde Bolu'dan ayrılarak şehir olmuştur. Düzce'nin nesi meşhur sorusuna verilecek pek çok yanıt bulunuyor. Örneğin Düzce'nin meşhur tatlısı ve yöresel yemekleri Türkiye'de ün kazanmıştır. Bu sorunun bir başka yanıtı da elbette hediyelikleri, tatlıları ve içecekleri olacaktır. Peki, Düzce'nin meşhur yiyecekleri neler? Düzce nesiyle meşhur sorusunu sizin için yazımızın devamında yanıtladık.

Düzce'nin Meşhur Yöresel Yemekleri Nelerdir?

Düzce hem Kafkasların hem de Çerkezlerin mutfak kültürünü içinde barındırdığından geniş bir lezzet şölenine sahiptir. Bu nedenle Düzce'nin neyi meşhur sorusunu yerli ve yabancı turistler merak ediyor. Alabalık tesisleri ve mısır pancar üretimiyle meşhur olan Düzce'de pek çok çeşit lezzetle karşılaşabilirsiniz. Düzce'den dönmeden önce denemeniz gereken lezzetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Mamalika: Mısır unu ile hazırlanan lezzet, sıcak bir meze türü olarak biliniyor. Tatar yemeklerinin mezesi olarak bilinen mamalika, günümüzde Düzce ile özdeşleşmiş bir meze olarak sofralara geliyor.

Hamsili Börek: Düzce'nin meşhur börek çeşidi olarak bilinen hamsili börek, Türk mutfağının enfes lezzetleri arasında yer alıyor. Hamsili böreğin ana malzemeleri sadece un ve hamsiden oluşuyor. Lezzetinin püf noktası ise hamurunun taze olarak yapılması.

İsli Balık: Şehrin en sık tüketilen lezzetlerinden biri de isli balıktır. Genellikle akşam yemeklerinde sofradaki yerini alan bu yemek, önceden tütsülenerek hazırlanıyor. Bu hazırlama şekli balığa farklı bir aroma ve koku katıyor. İsli balık çoğunlukla meze olarak tüketiliyor.

Çerkez Tavuğu: Çerkez mezesi olarak bilinen Çerkez tavuğu, ana yemeklerin yanında sunuluyor. Damak zevkine göre farklı sunumlarla hazırlanan yemeğin ham maddesi un ve cevizden oluşuyor. Un ile yapılan Çerkez tavuğunun içeriği tavuktur; cevizle yapılan ise ana yemek gibidir.

Kaşık Makarnası: Un ile hazırlanan makarna hamurunun, kaşık yardımı ile parça parça tencereye atılmasından adını alan kaşık makarnası; keş, fındık ya da cevizle servis edilebiliyor. Basit yapımı ve eşsiz lezzetiyle kaşık makarnası Düzce'de epey meşhur.

Sebzeli Kaygana: Sebzeli bir krep olarak da bilinen sebzeli kaygana, krep hamurunun iç harcına yeşil soğan, maydanoz ve dereotu eklenmesiyle hazırlanıyor.

Elbette Düzce'nin meşhur lezzetleri bunlarla sınırlı değil. Düzce'ye uğradığınızda Boşnak böreği, buğulama, un mancarı, kaşmakam ekmeği gibi lezzetlerin de tadına bakabilirsiniz.

Düzce'nin Meşhur Tatlısı Nedir?

Düzce'nin nesi meşhur sorusunun en merak edilen yanıtlarından biri elbette tatlısı. Düzce'nin meşhur tatlısı ise Melengücceği tatlısı. 700 yıllık bir tarihe sahip olan bu tatlının halk için önemi büyük. Osmanlı saray mutfağı içerisinde yer alan bu lezzetin içerisinde süt, manda kaymağı, fındık yağı, süt, yumurta, dartı, buğday unu ve bol ceviz, fındık, bal yer alıyor.

Düzce'den Alınacak Hediyelik Eşyalar Nelerdir?

Düzce'nin tarihini, doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini yansıtabileceğiniz pek çok hediyelik ürün bulunuyor. Düzce'den dönerken sevdikleriniz ve kendiniz için alabileceğiniz birbirinden harika hediyeleri şu şekilde sıralayabiliriz: