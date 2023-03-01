E Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar? E Tipi Cezaevi Nedir, Özellikleri Neler, Kimler Yatar?

E tipi cezaevi nedir sorusunu araştırmak istediğinizde karşınıza çok sayıdan kaynak çıkacaktır. Bu cezaevlerinin sayısı ve kapasitesi, merak edilen başlıca inceleme konularıdır. E Tipi kapalı cezaevi kaç kişilik? Bu cezaevlerinin hangi suçları kapsadığı ve kimlerin bu cezaevlerinde yattığı da merak edilen konular arasındadır. E Tipi cezaevi hangi suçları kapsar ve kimler yatar? E Tipi cezaevi görüşe kimler girebilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

E Tipi Cezaevi Nedir?

E tipi cezaevi, ülkemizde yaygın şekilde bulunan bir cezaevi türüdür. Ülkemizde toplam 45 adet E tipi cezaevi vardır. Bu cezaevlerinin yaklaşık 30 bin kişi kapasitesi vardır. Kapasitesi ile E tipi cezaevleri ülkemizin en yüksek cezaevi kapasitesine sahiptir. İki katlı koğuş sistemi ile inşa edilmiş olan bu cezaevlerinde 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar bulunur. Her odada da kendine ait bir havalandırma vardır.

E tipi cezaevinin kendine ait mutfağı, soğuk hava deposu, çamaşırhanesi, berberi, özel ziyaret yeri, hamamı, mescidi, konferans salonu ve iş atölyeleri bulunur. Normal şartlarda her bir cezaevinin kapasitesi 600 kişi olmasına rağmen lüzumu halinde cezaevi kapasitesi 1000 kişiye kadar çıkarılabilir.

E Tipi Cezaevlerinde Kimler Yatar?

E tipi cezaevleri inşa yapısı itibariyle konforlu gibi gözükse de bu cezaevleri yüksek güvenliklidir. E tipi cezaevlerinde yatan suçlular da ağır suç işlemiş olan kişilerdir. Örneğin adam öldürme, tecavüz gibi suç işleyen mahkûmlar bu cezaevlerinde kalır.

E tipi cezaevine kimlerin ziyaretçi olarak gelebileceği de merak edilen konulardan biridir. Bu cezaevlerine ziyaretçi olarak gelebilecek kişiler tutuklu ya da hükümlünün 1. derece yakınlarıdır. İdare tarafından belirlenen ziyaret gün ve saatinde cezaevine ziyaretçi kabulü yapılır.