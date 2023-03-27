ECU Nedir? Arabada ECU Ne İşe Yarar, Neyi Kontrol Eder ve Nasıl Çalışır?

Araba ile ilgisi olan kişiler bir noktada ECU nedir diye merak edebilir. Sizde bu kişilerdenseniz içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü haberimizde arabada ECU ne demek, ne işe yarar gibi konulara değindik. Temel olarak motor beyni olarak bilinse de aslında ECU neyi kontrol eder tam olarak bilinmemektedir. Bizlerde bunun araştırmasını yapıp aynı zamanda ECU arızası ne demek onu da bulduk. Bulduğumuz sonuçlara ulaşmak için lütfen haberimizin kalan kısmına inin ve ECU nedir ayrıntılarıyla öğrenmiş olun.

ECU nedir?

ECU kısaltmasının açılımı Electronic Control Unit olup anlamı ise Motor Kontrol Ünitesidir. ECU aracın farklı parçalarından gelen bilgileri sensörler aracılığı ile denetleyen bir sistemdir. Elektrik kontrol ünitesi anlamına gelen ECU, güçlü bir mikroişlemciye sahip olduğu için araç beyni ya da motor beyni olarak da adlandırılır.

ECU Nasıl Çalışır?

Motorlu araçlarda güvenlik ve performansı kontrol eden sensörler bulunur. Hız sensörü, gaz kelebeği konum sensörü, tekerlek devir sensörü, yağ basınç sensörü gibi aracın farklı bölgelerinde bulunan algılayıcılar tarafından düzenli olarak ECU'ya anlık veri iletilir. ECU, sensörlerden gelen bu verileri kontrol eder ve araçtaki değişkenleri ayarlar. ECU ayrıca ateşleme zamanı ve yakıt miktarını belirlediği için motorun işleyişi açısından da büyük öneme sahiptir. ECU'nun çalışma prensibi markalara ve modellere göre belli oranda değişkenlik gösterebilse de her araç, motor beyni olarak bu sistemlerden faydalanır.

ECU Ne İşe Yarar?

En temel tanımla yakıt enjeksiyonunu ve benzinli motorlarda kıvılcımın ateşleme zamanlamasını kontrol eder. Enjektörlerin ve ateşleme sisteminin tam olarak doğru zamanda etkinleştirilmesi için ise; Krank Mili Konum Sensör'ü kullanarak motorun iç kısımlarının konumunu belirler. Temelde mekanik olarak yapılabilecek bir şey gibi görünse de, çok daha fazlasıdır.

İçten yanmalı bir motor, kendisine yakıt kullanarak güç sağlayan büyük bir hava pompasıdır. Hava emilirken, motorun çalışmasını sürdürmek ve güç oluşturmak için yeterli yakıt sağlanmalıdır. Bu hava ve yakıt kombinasyonuna "karışım" denir. Karışımın dengesi bozulursa motor gaz vermez. Sadece karışım miktarı önemli değil, aynı zamanda bu karışımın oranının da doğru olması gerekiyor. Çok fazla yakıt ve çok az oksijen ile yanma kirli olur. Çok az yakıt ve çok fazla oksijen ise yanmayı yavaş ve zayıf hale gelir. Bu katı gereksinimleri karşılamanın tek yolu, motorun kontrolünü Motor Kontrol Ünitesi olan bir ECU'ya devretmektir.

ECU Arızası Ne Demek?

Motor beyninin arızalanan bölümüne göre birçok farklı belirti ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin farklı arızalarla karıştırılması durumu da olasıdır. Motor beyni arızalandığında bazı belirtiler ortaya çıksa da, arızayı anlamanın en kesin yolu ECU testi yapmaktır. Ayrıca motor beyni arızasından şüphelendiğinizde ECU resetleme işlemini denemeniz fayda sağlayabilir. Motor kontrol ünitesi arızasında ortaya çıkabilecek belirtiler şunlardır:

- Motor beyni arızasının en temel belirtilerinden birisi arıza lambalarının sebepsiz yere yanması ve birden çok arıza lambasının yanmasıdır. Bu durum birçok motor fonksiyonunun ECU arızası dolayısıyla çalışmamasından kaynaklanmaktadır.

- ECU arızası sonucunda motorda ilk etkilenecek parametre ateşleme ve yakıt beslemesidir. Dolayısıyla motorun tüm düzeni bozulacaktır. Bu nedenle ateşleme elemanlarında bir sorun olmamasına rağmen tekleme, stop etme, rölanti tutmama, egzoz dumanı ve yakıt kokusu, sarsıntılı ve gürültülü çalışma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

- Motor kontrol ünitesi arızalı bir araç kimi zaman çalışıp kimi zaman çalışmayabilir. Özellikle motor beyninin su ile temasında bu durum sıkça yaşanabilmektedir.

- Araç OBD cihazı ile bilgisayara bağlandığında, ECU arızalı ise sık sık kopma yaşanabilir. Ayrıca bazı hata kayıtları ya da denetim parametrelerine de ulaşılamayabilir. Hatta hiç bağlantı kurulamayabilir.

- Motor beyninde yaşanan kısa devrelere bağlı olarak araç içerisine kablo yanığı benzeri bir koku gelebilir.

Yukarı sayılanların tamamı ECU arıza belirtileri arasındadır. Ancak ECU'nun arızalanan bölümüne bağlı olarak bu belirtilerin bir kısmı ortaya çıkmayabilir.