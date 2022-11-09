Elazığ’ın Neyi Meşhur? Elazığ’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Anadolu topraklarındaki en eski yerleşim merkezleri arasında yer alan Elazığ'ın neyi meşhur diyenler olabilir. Ucundan kıyısından da olsa Güneydoğu Toroslarına ev sahipliği yapan Elazığ'ın nesi meşhur sorusu, birçoğu için merak uyandırıcıdır. Şehir hakkında fikir sahibi olmayanlar, Elazığ nesiyle meşhur sorusuna yanıt arar. Topraklarında medreselerin, camiilerin, kiliselerin, müzelerin, arkeolojik çalışmaların olduğu Elazığ'ın meşhur yemekleri içinde neler var? Kültürel değerler bakımından zengin özelliklere sahip Elazığ'dan neler alınmalıdır?

Elazığ'ın Neyi Meşhur?

Elazığ'ın gerçek adı, aslında "El aziz"dir. Eski dönemlerde Doğu Anadolu'da, "Azizler Şehri" olarak anılmıştır. Günümüzde, Elazığ halkını ifade etmek için "Gakkoş" ifadesi kullanılır. Köklü bir tarihe sahip olan bu şehir, Malazgirt Muharebesi'nden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprağı olmuştur. Daha sonra Safevilerin hakimiyeti altına girmiş ve Çaldıran Savaşı'nı Yavuz Sultan Selim ve ordusunun kazanması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Bu güzel şehirde gezilip görülmesi gereken birbirinden özel yerler vardır.

Harput Kalesi

Harput Ulu Camii

Sarahatun Camii

Dabakhane Mescidi

Arkeoloji Etnografya Müzesi

Balak Gazi Anıtı

Meryem Ana Kilisesi

Çırçır Şelalesi

Golan Kaplıcaları

Keban Baraj Gölü

Buzluk Mağarası

Hazarbaba Kayak Merkezi

Elazığ Kapalı Çarşı

Mansur Baba Türbesi

Palu Kalesi

Elazığ'ın Meşhur Yemekleri Neler?

Elazığ, Doğu Anadolu mutfağının temel özelliklerini taşıyan yöresel lezzetlere sahiptir. Yemekler, çoğunlukla etli ve baharatlı tercih edilir. Kahvaltı kültürü oldukça zengindir. Çok çeşitli ve büyük kahvaltı sofraları sadece Elazığ'a değil, neredeyse tüm Doğu Anadolu'ya özgü bir gelenektir. Hamur işi çeşitleri, günün her saati tüketilmeye uygundur. Aşağıda Elazığ'ın en ünlü lezzetleri verilmiştir.

Harput Çorba

Harput Köftesi

Sırın

Patile

İçli Köfte

Kibe Dolması

Küncülü Köfte

İşgene İşkene

Gömbe

Balakgazi Böreği

Bastık (Pestil)

Orcik (Cevizli Sucuk)

Çedene Kahvesi

Menengiç Kahvesi

Pekmez

Leblebi (Ağın)

Elazığ'ın Meşhur Hediyelik Eşyaları Neler?

Kendine has kültürü ile bölgede öne çıkan Elazığ'ın, yöresel birçok hediyelik eşyası vardır. Ziyaretçilerine, hem göze çarpan hem de uygun fiyatlı ürünler sunar. Bu güzel ilden ayrılmadan önce mutlaka ünlü çarşılarına bakılmalıdır. Hediye arayanlara yönelik farklı nitelikte pek çok materyal bulunur. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.

Bakırdan yapılma süs ve mutfak eşyaları

Halı ve kilim

İğne oyası, yazmalar, eşarplar, danteller ve el örmesi lifler

Çift baskıcılığı ürünler

Sekiz köşeli kasket

Tulum peyniri

Pekmez

Orcik, pestil

Kurutulmuş meyveler (dut, kayısı, erik)

Ağın leblebisi

Çedene ve Menengiç Kahvesi