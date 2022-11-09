Elazığ’ın Neyi Meşhur? Elazığ’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Anadolu topraklarındaki en eski yerleşim merkezleri arasında yer alan Elazığ'ın neyi meşhur diyenler olabilir. Ucundan kıyısından da olsa Güneydoğu Toroslarına ev sahipliği yapan Elazığ'ın nesi meşhur sorusu, birçoğu için merak uyandırıcıdır. Şehir hakkında fikir sahibi olmayanlar, Elazığ nesiyle meşhur sorusuna yanıt arar. Topraklarında medreselerin, camiilerin, kiliselerin, müzelerin, arkeolojik çalışmaların olduğu Elazığ'ın meşhur yemekleri içinde neler var? Kültürel değerler bakımından zengin özelliklere sahip Elazığ'dan neler alınmalıdır?
Elazığ'ın gerçek adı, aslında "El aziz"dir. Eski dönemlerde Doğu Anadolu'da, "Azizler Şehri" olarak anılmıştır. Günümüzde, Elazığ halkını ifade etmek için "Gakkoş" ifadesi kullanılır. Köklü bir tarihe sahip olan bu şehir, Malazgirt Muharebesi'nden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprağı olmuştur. Daha sonra Safevilerin hakimiyeti altına girmiş ve Çaldıran Savaşı'nı Yavuz Sultan Selim ve ordusunun kazanması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Bu güzel şehirde gezilip görülmesi gereken birbirinden özel yerler vardır.
Harput Kalesi
Harput Ulu Camii
Sarahatun Camii
Dabakhane Mescidi
Arkeoloji Etnografya Müzesi
Balak Gazi Anıtı
Meryem Ana Kilisesi
Çırçır Şelalesi
Golan Kaplıcaları
Keban Baraj Gölü
Buzluk Mağarası
Hazarbaba Kayak Merkezi
Elazığ Kapalı Çarşı
Mansur Baba Türbesi
Palu Kalesi
Elazığ, Doğu Anadolu mutfağının temel özelliklerini taşıyan yöresel lezzetlere sahiptir. Yemekler, çoğunlukla etli ve baharatlı tercih edilir. Kahvaltı kültürü oldukça zengindir. Çok çeşitli ve büyük kahvaltı sofraları sadece Elazığ'a değil, neredeyse tüm Doğu Anadolu'ya özgü bir gelenektir. Hamur işi çeşitleri, günün her saati tüketilmeye uygundur. Aşağıda Elazığ'ın en ünlü lezzetleri verilmiştir.
Harput Çorba
Harput Köftesi
Sırın
Patile
İçli Köfte
Kibe Dolması
Küncülü Köfte
İşgene İşkene
Gömbe
Balakgazi Böreği
Bastık (Pestil)
Orcik (Cevizli Sucuk)
Çedene Kahvesi
Menengiç Kahvesi
Pekmez
Leblebi (Ağın)
Kendine has kültürü ile bölgede öne çıkan Elazığ'ın, yöresel birçok hediyelik eşyası vardır. Ziyaretçilerine, hem göze çarpan hem de uygun fiyatlı ürünler sunar. Bu güzel ilden ayrılmadan önce mutlaka ünlü çarşılarına bakılmalıdır. Hediye arayanlara yönelik farklı nitelikte pek çok materyal bulunur. Bunlar aşağıda verildiği gibidir.
Bakırdan yapılma süs ve mutfak eşyaları
Halı ve kilim
İğne oyası, yazmalar, eşarplar, danteller ve el örmesi lifler
Çift baskıcılığı ürünler
Sekiz köşeli kasket
Tulum peyniri
Pekmez
Orcik, pestil
Kurutulmuş meyveler (dut, kayısı, erik)
Ağın leblebisi
Çedene ve Menengiç Kahvesi