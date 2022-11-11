Eldeki Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar? Kıyafetten ve Elden Yeşil Ceviz Kabuğu Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Ceviz lekesi elden nasıl çıkar diyorsanız kolay ve doğal yöntemlerle bu lekeyi kolayca temizleyebilirsiniz. Bu güzel kuruyemişin insan bedenine olan faydaları saymakla bitmiyor. Faydası kadar lezzetiyle de öne çıkan ceviz hemen hemen herkes tarafından tüketiliyor. Yaş cevizin tadını sizler de çok seviyorsanız bu içeriğimiz sizin için çok faydalı olacaktır. Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar gibi sorularınıza cevap bulacaksınız. Kıyafetlerinize ya da elinize bulaşan ceviz boyasını ne çıkarır, en kolay yöntem nedir?

Eldeki Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar?

Taze ceviz toplarken, temizlerken ya da yerken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Elleriniz ve hatta farkında olmadan dokunduğunuz yerler ceviz boyası olabilir. Ellerde ve temas ettiği yüzeylerde koyu yeşil siyaha yakın bir renkte iz bırakır. Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar diyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz doğal yöntemler şunlardır:

- Sirkeli Su

Ellerinize ceviz lekesi bulaştıysa sirke ve su karışımını kullanabilirsiniz. Eşit miktarda su ve sirkeyi karıştırıp bir bez yardımıyla ellerinizden silebilirsiniz. Ya da sirkeli su karışımı içerisinde ellerinizi 5 dakika bekletip daha sonra yıkabilirsiniz.

- Limon

Limon asidik bir yapıya sahip olduğu için eldeki lekeleri ve kararmaları kolaylıkla temizleyecektir. Ortadan ikiye böldüğünüz limonun bir yarısı ile ellerinizin lekeli kısımlarını güzelce ovduktan sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz.

- Limon ve tuz

Elleriniz ceviz lekesi olduysa mutfağınızda kolaylıkla bulabileceğiniz tuz ve limon yardımıyla ellerinizi temizleyebilirsiniz. Ortadan ikiye böldüğünüz limonun bir yarısının üzerine bolca tuz dökün ve tuzlu limonla ellerinizi 5 dakika kadar ovun. Uyguladığınız bu karışımı bir süre ellerinizde beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Elden Yeşil Ceviz Kabuğu Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar diyorsanız evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz limon, tuz, sirke gibi ürünlerin dışında kullanabileceğiniz farklı yöntemlerde bulunmaktadır. Eldeki ceviz lekelerini çıkartabilmek için kullanılan ürünler şunlardır:

- Diş macunu

Diş macunu da ceviz lekesi nasıl çıkar diyenlerin imdadına yetişiyor. Ellerinizde ceviz lekesi olan kısımlara bir miktar diş macunu sürün ve daha sonra kullanabileceğiniz temiz bir diş fırçası ile lekenin üzerini fırçalayın. Diş macununun içinde bulunan beyazlatıcı etkiler elinizdeki ceviz lekesinin çıkmasına yardım edecektir.

- Bebek yağı

Diş macunu gibi ellerdeki ceviz lekesini çıkartmak için bebek yağıda kullanılıyor. Elinizin üzerindeki lekeli kısma bir miktar bebek yağı sürün ardından bir parça bez ya da diş fırçası yardımıyla bölgeyi ovun. Bu işlemden sonra ellerinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.

- Toprak, çamur ve kil

Önceki zamanlarda sabun yerine toprak ya da çamur kullanıldığı biliniyor. Büyüklerimiz çamaşır, bulaşık yıkarken ya da ellerindeki yağ kalıntılarını temizlerken toprak kullanıyorlardı. Ceviz lekesi olan ellerinizi ıslatılmış toprak, çamur ile ovduktan sonra yıkayabilirsiniz. Elinizdeki ceviz lekesi kolaylıkla çıkacaktır.

- Karbonat ve bulaşık deterjanı karışımı

Ceviz boyasını ne çıkarır diyenler için bu karışımı uygulamalarını tavsiye ederiz. Öncelikle bir miktar karbonat ve bulaşık deterjanını bir kapta karıştırın. Bu karışımın macun kıvamında olması gerekmektedir. Karışım istenilen kıvama geldikten sonra ellerinizin lekeli kısımlarına bir bez ya da diş fırçası yardımıyla sürün. Ellerinizi yıkadığınızda lekelerin temizlenmiş olduğunu göreceksiniz.

Kıyafetten Yeşil Ceviz Kabuğu Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Taze cevizin muhteşem lezzetinden vazgeçemeyenlerin sadece elleri değil zaman zaman kıyafetleri de leke olmaktadır. Cevizi kabuklarından ayırırken ya da yemek için soyduğunuzda hızlıca temas ettiği yüzeye koyu renk bir leke bıraktığını görürsünüz. Eğer belirli temizleme yöntemleri uygulamazsanız ceviz lekesi bulunduğu yüzeyi ya da kumaşı kalıcı olarak boyayabilir. Ceviz boyasını ne çıkarır ve kıyafetten ceviz lekesi nasıl tamamen temizlenir bilmiyorsanız aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

Kıyafetteki ceviz lekelerini çıkarmak için de birçok yöntem denenmektedir. Ellerde olduğu gibi kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmak için de öncelikle önlem alarak leke oluşumunu engellemek, ikinci nokta ise leke oluştuğunda acil müdahale etmektir. Kıyafete ceviz lekesi bulaşır bulaşmaz kıyafet çamaşır makinesinde yıkanırsa lekenin kalıcı olması ve kıyafete verdiği zarar engellenmiş olur. Ancak o sırada makinede yıkayacak fırsatınız yoksa ve leke çoktan kumaşa geçtiyse aynen ellerde olduğu gibi sirke kullanarak leke temizlenebilir. Bir pamuk üzerine sirke dökülür ve taze ceviz lekesi olan alan sirkeli pamukla silinir. Bu işlem birkaç kez tekrarlandıktan sonra kıyafeti ılık su ile yıkayabilirsiniz.

- Çamaşır deterjanı ve çamaşır sodası

Eğer kıyafetlerinizde ya da temas eden kumaş yüzeylerde oluşan ceviz lekesi yoğunsa bu karışımı kullanabilirsiniz. Öncelikle bir kap içinde bir ölçek çamaşır deterjanını ve bir ölçek çamaşır sodasını karıştırın. Ve bu karışıma bir ölçek su ekleyerek kıvamını yoğunlaştırın. Leke üzerine bir fırça yardımıyla daireler çizerek uygulayın ve daha sonra bol su ile yıkayın. Lekenin büyük oranda temizlendiğini göreceksiniz.

- Sıvı bulaşık deterjanı

Öncelikle ceviz lekesi olmuş kıyafeti ya da kumaşı deterjan ile temizlemen önce soğuk suya batırıp bekletmelisiniz. Kıyafetin soğuk suyun içinde yaklaşık yarım saat kadar beklemesi gerekir. Yeterli süre soğuk suda bekleyen kıyafeti sudan çıkartıp lekeli kısım üzerine sıvı bulaşık deterjanı döktükten sonra daha önce kullanılmamış temiz bir bulaşık süngeri ya da bez ile lekeli kısmı ovarak temizleyin. Bu işlemi tamamladıktan sonra kıyafetinizi çamaşır makinesinde uygun programda yıkayabilirsiniz. Tüm işlemleri uyguladıktan sonra kıyafetinizdeki ceviz lekesinin temizlenmiş olduğunu göreceksiniz.