Elektrik Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar? Elektrik Elektronik Mühendisliği Mezunu Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Elektrik elektronik mühendisliği, elektrik ile ilgili birçok konuda ve alanda görev almaktadır. Aynı zamanda bu mühendisler uçak ve otomobil üretiminde de rol almaktadır. Önü açık mesleklerden birisi olan elektrik ve elektronik mühendisliği birçok soruyla karşı karşıya kalmaktadır. Elektrik elektronik mühendisliği mezunu nerelerde çalışır sorusun cevabını aşağıda bulabilirsiniz. Hadi gelin elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Ne Demek?

Elektrik mühendisliği, elektrik motorları, radar ve navigasyon sistemleri, iletişim sistemleri ya da elektrik üretim ekipmanı gibi elektrik gerektiren ekipmanların tasarımını geliştirmekle uğraşır, testini gerçekleştirir ve denetler. Aynı zamanda elektrik elektronik mühendisleri, otomobil ve uçakların elektrik sistemlerini de tasarlamakla uğraşır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Ne İş Yapar?

Elektrik elektronik mühendisleri, herhangi bir projenin ilk adımını, tasarımı ve geliştirme adımını, prototiplerin teste sokulması, yeni bir ürün ya da sistemin sürekli üretim ve uygulanmasına dahil bir şekilde projenin herhangi bir aşamasında yer alabilirler. Sorumlulukları şu başlıklar altında yer alabilir:

Yeni sistemler, devreler ve cihazların tasarımını gerçekleştirmek ya da mevcut teknolojiyi geliştirmek,

Teknik performansını geliştirmek amacı ile parça ve sistemlerde kullanılmakta olan elektronik özellikler için uygulama ve modifikasyonlar planlamak, geliştirmek,

Elektrik sistemi gereksinimlerini, kapasitesini ve maliyetini belirlemek,

Elektrikli ekipmanların doğrudan imalatı, kurulumunu ve testini yapmak,

Elektronik bileşen ve ekipmanlar için bakım ve test şekillerini oluşturmak,

Güvenlik standartlarına ve geçerli yönetmeliklere uygun olduklarından emin olmak amacı ile elektronik ekipman, araç ve sistemleri denetlemeye sokmak,

Ürün geliştirmek için elektrik gücünü kullanmanın yeni yollarını keşfetmek,

Tanımlanmış ürün geliştirme süreçlerini takip etmede ve teknik raporlar yazmada,

Güvenlik düzenlemelerinin yerine getirildiğinden emin olmak, elektrik elektronik mühendisliğinin sorumlulukları arasındadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Mezunu Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır?

Elektrik elektronik mühendisliği mezununun çalışabileceği yerleri listeledik. Bunlar:

TÜBİTAK,

TRT,

TÜRKSAT,

İLTAREN,

SAGE,

UEKAE,

TEMSAN,

EPDK,

SSM

Elektrik Elektronik Mühendisliği İş İmkanları Neler?

Elektrik – elektronik mühendisleri, elektronik ( teknolojik ) aletlerin bulunduğu her yerde çalışabilirler. Gerekli olan alet – edevatlara sahip iseler, her konuda işlerini sürdürebilirler. Elektrik – elektronik mühendislerinin çalışabileceği bazı yerleri sizler için listeledik. Bunlar :

Türk Telekom,

Vodafone,

Turkcell,

Havelsan,

Aselsan,

Roketsan,

Nortel,

Tusaş,

Milsoft gibi köklü kurumlarda görev alabilmektedirler.

Elektrik – Elektronik Mühendislerinin Özellikleri

Sayısal ve analitik düşünme yönünün güçlü olması gerekmektedir. Daha fazla özelliği sizler için listeledik. Bunlar: