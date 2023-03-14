Elma Sirkesiyle Turşu Yapılır Mı? Turşu İçin Hangi Sirke Kullanılır?

Elma sirkesiyle turşu yapılır mı sorusuna farklı açılardan yanıtlanabilir. Turşunun türü kullanılacak sirke açısından oldukça önemlidir. Bazı turşularda elma sirkesi tercih edilebilmektedir. Bu açıdan turşu yaparken sirke fark eder mi sorusuna yanıt vermeden öncede turşunun hangi malzeme ile yapıldığına bakmak gerekir. Turşu için hangi sirke kullanılır sorusunu sizler için araştırdık ve cevapları haberimizin devamında paylaştık.

Elma Sirkesiyle Turşu Yapılır Mı?

Turşu türleri ile yakından ilgilenen kişilerin en çok merak ettikleri konulardan birisi kullanılacak olan malzemelerin niteliğidir. Turşu yapımında özellikle üzerinde durulan konu sirke seçimidir. Birçok farklı sirke türü olması turşu yaparken kişilerin kararsızlık yaşamalarına neden olur. Genelde turşu yapılırken en popüler olan sirke türü üzüm sirkesidir. Ancak faydalarından dolayı elma sirkesine de oldukça ilgi gösterilmektedir. Elma sirkesi turşu yaparken çok rahat bir şekilde kullanılabilir.

Elma sirkesi birçok önemli faydası ile öne çıkar. Bu nedenle de özellikle turşu tüketmeyi seven kişiler elma sirkesini daha çok tercih eder. Elma sirkesini turşuda kullanırken de miktarına dikkat etmek gerekir.

Elma Sirkesi ile Turşu Nasıl Yapılır?

Elma sirkesi ile turşu yapımında dikkat edilen en önemli konu malzeme seçimleridir. Karışık turşu yaparken şu malzemeler önemlidir:

Beyaz lahana

Salatalık ve havuç

Salçalık kırmızı biber

Yeşil biber

Turşunun suyu için ise elma sirkesi, tuz, şeker ve limon tuzu gerekir. Yapım aşamasına geçildiğinde öncelikle 3 kilo turşu kabı için lahanalar çok büyük olmayacak şekilde doğranır. Daha sonra havuçlar dilim haline getirilir. Biberler istenilen şekilde iri bir şekilde doğranır. Salatalıkları isteğe bağlı olarak kalın doğramanız gerekir. Boşluk kalmayacak şekilde doldurulan kabın içerisine 1.5 litre su konur. Yarım çay bardağı kadar elma sirkesi eklenir. Daha sonra 1 yemek kaşığı kadar şeker eklenmelidir. 2 yemek kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu eklemeniz yeterlidir. Bu işlemlerden sonra turşu hava almayacak şekilde sıkıca kapatılır ve bir süre beklemeye başlanır.