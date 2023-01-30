Elmadağ Kayak Merkezi Nerede? Elmadağ Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Elmadağ Kayak Merkezi nerede sorusunu Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir ekseninde araştırmanız daha mantıklı olacaktır. Elmadağ kayak merkezine ne zaman gidilmeli konusu da önemli bir incelemedir. Elmadağ Kayak Merkezi kaç TL (ortalama) araştırması ile de bu merkeze gitmeden ayırmanız gereken bütçeyi de hesaplayabilirsiniz. Elmadağ kayak merkezi pist uzunluğu da bu bölgeyi kayak için tercih etme sebebidir. Elmadağ Kayak Merkezinde neler var sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Elmadağ Kayak Merkezi Nerede?

Kış tatilinde harika bir kayak yapmak için öncelikle ülkemizdeki kayak merkezleri ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir. Kayak merkezlerinin nerede olduğu ve bu merkezlere nasıl ulaşım sağlayacağınız, öncelikli olarak araştırmanız gerekenler arasındadır. Ayrıca kayak merkezinin konaklama ve kayak ekipmanı kiralama hizmetleri de bu tesisleri tercih etme nedeniniz olabilir.

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden biri de Elmadağ Kayak Merkezi'dir. Söz konusu tesis özellikle okulların tatil olduğu yarıyıl döneminde ve yeni yıl tatilinde ciddi anlamda yoğundur. Ankara'nın Elmadağ sınırları içerisinde olan bu tesis, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Elmadağ Kayak Merkezi Pist Uzunluğu

Elmadağ Kayak Merkezi'ni kayak için tercih etmeniz için pistin uzunluğu da dikkate almanız gereken kriterlerden biridir. Söz konusu kayak merkezinin ana pistinin pist uzunluğu 400 metredir. Pistin genişliği ise 500-600 metredir. Pistin eğimi ise diğer kayak merkezlerine nazaran daha düşük düzeydedir.

Kayak merkezindeki teleskinin kapasitesi yaklaşık 720 kişidir. Tatilciler burada kızak ile de kayak yapma imkanına sahiptir. Dileyen kayak severler tesislerden istifade ile kayak ekipmanlarını kiralayabilirler. Pistler, amatör ve profesyonel kayak sporcuları için özel olarak dizayn edilmiştir. Kayak merkezinde konaklama hizmeti ve sağlık merkezi de vardır. Bu kapsamda tesisin imkanlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Elmadağ Kayak Merkezine Ne Zaman Gidilmeli?

Elmadağ kayak merkezine gitmek için kayak sezonunun ne zaman açılık ne zaman kapandığını bilmeniz gerekir. Bu zaman dilimi karın yoğunluğu ile direkt olarak bağlantılıdır. Genellikle kayak merkezindeki sezon açılışı Ocak ayında yapılır ve Nisan ayına kadar devam eder.

Elmadağ Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?

Elmadağ kayak merkezine nasıl gidileceği de bu tesisin tercih edilmesinde etkili bir kriterdir. Söz konusu kayak merkezine ulaşım son derece kolaydır. Özel aracınızla tesise gidebileceğiniz gibi Ankara'nın Çankaya ilçesinden kalkan servis araçları ile de tesise ulaşmanız mümkündür. Özel aracınızla tesise gidecekseniz Elmadağ ilçesine ulaştığınızda kaya merkezi tabelasını takip etmeniz yeterli olacaktır. Elmada ilçe merkezi ile kayak merkezinin arası 5 km'dir.

Kayak merkezine giriş ve kayak ekipmanlarının kiralama ücretleri de merak edilenler arasındadır. Söz konusu ücretlerin her yıl güncellendiği düşünülerek güncel fiyat listesi için resmi internet sitesini takip etmeniz daha mantıklı olacaktır.