Endüstri Mühendisliği Ne İş Yapar? Endüstri Mühendisliği Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Pek çok öğrenci, bir meslek hakkında bilgi edinmek istediği zaman o işin okulunu, okuldan mezun olunca nerelerde çalışabileceği gibi konuları araştırır. Endüstri mühendisliği hakkında bilgi edinmek isteyenler de "endüstri mühendisliği ne iş yapar, endüstri mühendisliği mezunu ne olur?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek ister. Kısaca endüstri mühendisleri, şirketlerin ya da kurumların en verimli ve en hızlı şekilde nasıl çalışması gerektiğini hesaplayan mühendislik dalı olarak tanımlanabilir.

Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisleri, matematik, fizik ve sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren bilgi ve becerileri, mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemleri ile birlikte, sistem ve süreçlerden elde edilen kazanımları belirlemek, bu kazanımları tahmin etmek ve değerlendirmek için kullanırlar. Emeklerin, malzemelerin ve makinelerin en yararlı koordinasyonunu elde edebilmek için yeni sistemler, süreçler ve durumlar oluşturmak bunlara ek olarak da fiziksel sosyal sistemlerin kalitesini ve yararını arttırmak adına çalışmalar yapan mühendislik dalıdır. Dünyanın en eski mühendislik dallarından bir tanesidir. Genel amaçları; her şeyi daha iyi, daha kaliteli daha hızlı ve daha az maliyetli yapmak için, şirketlere, insanlara çalışır.

Endüstri Mühendisi Devlette Nerede Çalışır?

Endüstri mühendisleri, mezun olduktan sonra devlet kurumlarının pek çoğunda çalışma imkanına sahiptirler. Devlette bulabilecek çalışma alanları şu şekildedir:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Kalkınma Bakanlığı,

Ekonomi Bakanlığı,

Hazine Müsteşarlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Rekabet Kurumu,

KOSGEB, EPDK, BTK, TİB gibi kurumlar.

Endüstri Mühendisi Mezunu Ne Olur?

Endüstri mühendisliğinden mezun olan bir kişi "Endüstri mühendisi" olarak iş yapar. Endüstri mühendisi olunduğu zaman yapılacak iş için sektör önem taşımaz. Kişiler kendilerine en uygun olan sektör üzerine çalışabilir. Bu sektörlere örnek olarak şunlar verilebilir:

Savunma sanayii,

Bankacılık sektörü,

Danışmanlık şirketleri,

Yazılım ve telekomünikasyon şirketleri,

Perakende satış yapan firmalar,

Ağır Sanayi fabrikaları,

Otomotiv sanayi,

İlaç firmaları.

Yani endüstri mühendisleri; üretimden sağlık sektörüne, devlette veya özel kurumların pek çok alanında görev yapan mühendislerdir. Genellikle bireyler hangi alana yönelmek istediklerine karar verirler ve mezun olduktan sonra o alanda iş başvuruları yapmaya başlarlar.