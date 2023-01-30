Erciyes Kayak Merkezi Nerede? Erciyes Kayak Merkezi’ne Nasıl Gidilir, Ne Zaman Gidilmeli, Teleferik Ücreti Ne Kadar?

Erciyes Kayak merkezi, Kayseri 'nin şehir merkezine ortalama 30 km uzaklığındadır. Kış aylarında tatil için çokça tercih edilmektedir. Tatile gitmek isteyenlerin ilk akıllarına gelen, " Erciyes Kayak Merkezi kaç TL (Ortalama) " sorusu olmaktadır. Bir çıkış fiyatı 35 TL 'dir fakat ekipmanlara da ayrı ücretler alınmaktadır. Erciyes 'te teleferik ücreti ne kadar sorusunu da cevaplamış oluyoruz. Toplu çıkış almak istiyorsanız, daha ucuza denk gelecektir. Ayrıca düşme, çarpma ve fiziksel kazalar gibi durumlar yaşanabildiği için kask takmak zorunludur, bu da Erciyes 'te kask zorunlu mu sorusunun cevabı olmaktadır. Hadi gelin Erciyes Kayak Merkezi nerede adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Erciyes Kayak Merkezi Nerede?

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Kayseri ilinin Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Erciyes Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olmasına rağmen, kayak merkezi oldukça modern ve konforlu hizmetler sunmaktadır.

Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 30 km uzaklıktadır ve merkeze ulaşmak için otobüs, tren veya araba ile seyahat edebilirsiniz. Merkeze ulaşmak için Kayseri Havalimanı'ndan da servisler mevcuttur.

Merkezde, çok sayıda kayak pisti bulunmaktadır. Pistler çeşitli zorluk seviyelerine sahiptir ve her yaş ve beceri seviyesinde ziyaretçiye uygun olabilir. Ayrıca merkezde, kış sporları ekipmanları kiralama hizmetleri, eğitmenler ve restoranlar da mevcuttur.

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de kış sporlarının keyfini çıkarabileceğiniz en güzel yerlerden biri olmasına rağmen yaz aylarında da aktiviteler sunmaktadır. Erciyes Dağı yaz aylarında doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, yamaç paraşütü gibi aktiviteler için mükemmel bir yerdir.

Erciyes Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Kayseri ilinin Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Merkez, Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 30 km uzaklıktadır ve merkeze ulaşmak için birçok seçenek mevcuttur.

Otobüs ile gitmek isteyenler, Kayseri otogarından Erciyes Kayak Merkezi için servisler bulabilirler. Bu seçenek, merkeze ulaşmak için en ekonomik ve rahat olanıdır. Ayrıca, Kayseri şehir merkezinden düzenli olarak minibüs servisleri de mevcuttur.

Tren ile gitmek isteyenler için ise, Kayseri Tren Garı'ndan Erciyes Kayak Merkezi için servisler bulunmaktadır. Bu seçenek, merkeze ulaşmak için daha lüks ve rahat bir seçenektir.

Araba ile gitmek isteyenler için ise, Kayseri şehir merkezinden Erciyes Kayak Merkezi'ne doğrudan giden yol mevcuttur. Bu seçenek, merkeze ulaşmak için en hızlı ve kolay olanıdır. Ancak, yolculuk boyunca yol koşullarının iyi olmadığını ve kar yağışının olduğunu unutmayın.

Kayseri Havalimanından gitmek isteyenler için ise, havalimanından Erciyes Kayak Merkezi'ne doğrudan servisler mevcuttur. Bu seçenek, merkeze ulaşmak için en konforlu ve hızlı seçenektir.

Erciyes Kayak Merkezi'ne Ne Zaman Gidilmeli?

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biridir ve genellikle kış aylarında ziyaret edilir. En iyi zaman kayak yapmak için, Aralık, Ocak ve Şubat ayları arasında gitmek olacaktır. Bu aylar genellikle en yoğun karın yağdığı ve en soğuk olduğu zamanlardır. Ancak, Erciyes Kayak Merkezi'nin yıl boyunca açık olduğunu unutmayın. Bu nedenle, eğer kayak yapmayı severseniz ve daha az kalabalık bir atmosfere sahip olmak isterseniz, ilkbahar ve sonbahar ayları da iyi seçenekler olabilir.

Erciyes Kayak Merkezi'nde Teleferik Ücreti Ne Kadar?

Erciyes Kayak Merkezi 'nde, ücretler ekipmanlarınıza göre değişmektedir. Fakat ekipmanlarınızla birlikte gittiyseniz ve de gayet güzel kayabiliyorsanız sadece teleferik ücretine para ödemek zorunda kalacaksınız. Teleferik ücretleri de şu şekildedir: