Erzurum’un Neyi Meşhur? Erzurum’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Palandöken Dağları ile bölgedeki kış turizmi merkezleri arasında başı çeken Erzurum'un neyi meşhur sorusu, turistler için merak uyandırıcıdır. Anadolu topraklarının en eski yerleşim merkezleri arasında bulunan ve hakimiyeti altında kaldığı medeniyetlerin tarihi eserleri ile dolu Erzurum'un yöresel ürünleri nelerdir? Et, süt ve süt ürünleri ile bütünleşmiş bir mutfağa sahip olan Erzurum'un hangi yemeği meşhur?

ERZURUM'UN NEYİ MEŞHUR?

Doğu Anadolu bölgesinin nüfus bakımından 2. büyük şehri Erzurum, yüzölçümü ile Türkiye'nin 19. büyük şehridir. Şehrin en önemli geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Geçmişten günümüze sırasıyla Sasaniler, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Urartular, Bizanslılar, Araplar, Moğollar, İlhanlılar, Safeviler, Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı şehir, Milli Mücadele döneminde önemli başarılara imza atmıştır. Kongre Binası, Nene Hatun Anıtı ve Nene Hatun Parkı, o zamanların ruhunu yaşamak açısından mutlaka ziyaret edilmelidir. Yakutiye Medresesi, Hatuniye Medresesi (Çifte Minareli Medrese), Erzurum Saat Kulesi, yine Selçuklular dönemi eserlerinden olan Taşhan, Öşvank Kilisesi, Atatürk Evi Müzesi, Tortum Şelalesi, Palandöken, Narman Peribacaları Erzurum'un en sembolik yerlerindendir.

ERZURUM'UN YÖRESEL YEMEKLERİ NELER?

Büyükbaş hayvancılığın ve tarımın yaygın olduğu Erzurum'un yemekleri büyük oranda et ve sebze ağırlıklıdır. Lahana, pazı, patates, şalgam gibi sebzeler en çok tüketilenlerdir. Lor peyniri, kolot peyniri ve göğermiş peynir, Erzurum'un ünlü şarküteri ürünleri arasındadır. Üzüm, erik ve kayısı gibi meyvelerden yapılan pestiller ve kömeler (cevizli sucuk) çok sevilir. Başta kahvaltı olmak üzere günün her saati atıştırmalık olarak tercih edilen Erzurum ketesi, yörede çok ünlü bir hamur işidir. Aşağıda Erzurum'a ait yöresel yemekler sıralanmıştır.

Cağ Kebabı

Aşotu Çorbası

Kesme Çorbası

Lor Dolması

Şalgam Dolması

Patates Dolması (Yalancı Dolma)

Pazı Sarması

Ramazan Kıymalısı

Çiriş Yemeği

Çaşır

Herse

Lalanga

Su Böreği

Erzurum Tatar Böreği

Gözleme

Patatesli Borani

Erzurum Ketesi

Hasuta

Un Helvası

Kadayıf Dolması

Demir Tatlısı

Dut Çullaması

Gaysefe

ERZURUM'DAN ALINACAK HEDİYELİK EŞYALAR NELER?

Doğu'nun incisi Erzurum'da pek çok yöresel hediyelik eşya bulunur. Oltu taşı kullanılarak yapılan tespihler, küpeler, kolyeler, bileklikler iyi birer hatıra ve hediyelik eşya olabilir. El işçiliğinin en nadide örneklerine sahip Erzurum'un çarşılarında birbirinden göz alıcı bakır tencerelere, tabaklara, cezvelere ve süs eşyalarına rastlanır. Cevizli kömeler, pestiller, kuru yemişler, kuru meyveler, akide şekerleri, göğermiş (küflü), civil ve gravyer peynirler ile İspir kuru fasulyesi lezzetli birer hediyeliktirler. Erzurum, kıtlama çayın en çok tüketildiği şehirlerdendir. Öyle ki yörenin kendine özgü uzun ve oldukça sert yapılı kıtlama şekerleri vardır ve dönüşte hediye olarak getirilebilecek bir üründür.