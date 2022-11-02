Eskişehir’in Neyi Meşhur? Eskişehir’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Eskişehir'in neyi meşhur için ilk akla gelenler arasında çibörek muhakkak vardır. Gerek sosyal medya gerekse yemek festivalleri sayesinde Eskişehir'in ne ile tanınır sorusuna yanıt bulmak zor değildir. Eskişehir'in hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri ve yiyecekleri ne olduğu da meşhur olanı bizlere sunmada önemlidir. Bu öneme Eskişehir'in meşhur yerleri de dahil edilebilir. Son olarak Eskişehir'in meşhur tatlısı olan met helvası değinilmesi gereken bir tattır.

Eskişehir'in Neyi Meşhur?

Eskişehir yaklaşık bir milyona yakın nüfusuyla Türkiye'nin kalabalık illerinden birisidir. Eskişehir, Nasrettin Hoca ve Yunus Emre'nin yetiştiği il olarak da bilinmektedir. Kültür çeşitliliğine rastlanan bu il, turizm özelliğine de sahiptir. Aynı zamanda Porsuk Nehri Eskişehir'in doğa ambiyansını şehre yansıtmaktadır. Hem kendi il nüfusunun fazla olması hem de iki üniversite ile öğrencilerin tercih ettiği bir şehir olan Eskişehir mutfağıyla, gezilecek görülecek yerleriyle muhteşem imkanlar sunmaktadır. Bu nedenle Eskişehir'in neyi meşhur olduğuna yönelik bilgilere yer verilmesi oldukça değerlidir.

Eskişehir'in Yöresel Yemekleri ve Tatlısı

Eskişehir'in mutfağı zengin kültürü barındırmaktadır. Bu mutfakta Çerkez mutfağı, Balkan ve Kafkas göçmenlerinin mutfağı oldukça hakimdir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından buğday ambarı olarak da nitelendirilen Eskişehir'de genellikle yöresel yemekler un ile yapılan yemeklerdir. Böylece Eskişehir yöresel yemeklerinde pırasalı Arnavut böreği, dızmana, kalakay, kıvırma böreği, ağzı açık, kalem sarma, ciğer sarması, kökrek dolma, düğü köfte çorbası, göçeli tarhana çorbası, gözleme gibi birçok yemek bulunmaktadır. Ek olarak balaban köfte, yufkalı büryan, çibörek, kıygaşa, kavurma börek, haşhaşlı gözleme de dahil edilebilir. Eskişehir'in meşhur tatlısı için ise özellikle met helvasından bahsedilmektedir.

Eskişehir'in Meşhur Yerleri ve Hediyelikleri

Eskişehir'in meşhur yerlerinden bir kaçı şu şekildedir: Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı ve Adalar, Sazova Parkı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Balmumu Heykeller Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Odunpazarı Modern Müze, Kentpark, Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Eti Arkeoloji Müzesi, Şelale Park, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Devrim Otomobili, Eskişehir Havacılık Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Lületaşı Müzesi, TCDD Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Eğitim Karikatürleri Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Esminyatürk, Sabancı Uzay Evidir.

Eskişehir'den alınabilecek hediyelikler ise Atlıhan Çarşısı'ndan lületaşı, Sorkun Köyü'nden Sorkun çömleği, met ve nuga helvası, Kurşunlu Külliyesi'nden cam objeler ve leblebi tozu kurabiyesidir.