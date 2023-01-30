Etnosentrizm Nedir? Etnosentrik Bakış Açısı Nedir, Örnekleri Neler?

Etnosentrik Ne demek, kültürler arasında karşılaştırma yaparken sıklıkla tercih edilen terimlerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Etnosentrizm kavramı nedir, herhangi bir etnik grubun kültürün değerlerini ve bakış açısını, kişinin kendi kültürünü ele alarak değerlendirmesi olarak nitelendirilmektedir. Kişinin hayat tarzı, dili, gelenek ve göreneklerinin tüm yaşam boyunca başka etnik gruplarla karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Etnosentrik bakış açısı Nedir gibi merak edilen birçok soru aşağıda yanıtlanmıştır.

Etnosentrizm Nedir?

Etnosentrizm nedir, bir diğer adıyla Etnik merkezcilik başka bir kültürü başka bir kültür sınırları, değerleriyle nitelendirmek anlamına gelmektedir. Bir kabileye, etnik bir topluluğa üye olan bireyin kendi kişisel kültür değerlerini ele alarak diğer kültürleri incelemesine etnosentrizm adı verilir. Böylelikle Etnosentrik Ne demek öğrenmiş olduk.

İlk defa William G. Summer aracılığıyla kullanılan etnosentrizm kavramı nedir şu şekilde anlatır, bir grubun diğer gruplara karşılık olarak egolaşma, kibir ve gurur duyma gibi hislerle harmanlaşmıştır. Etnik topluluklara, gruplar aralarındaki farklılaşması ve kültür değişikliğini dile getirmek amacıyla hizmet etmektedir. Sosyal toplulukları kendi kültür birikimiyle ele alan etnosentrizm insanlar, kültürel kimliklerini bu sayede keşfetmeye başlamışlardır.

Etnosentrik Bakış Açısı Nedir, Örnekleri Neler?

Etnosentrik bakış açısı Nedir, bireyin kendi etnik topluluğu ya da kendi kültürünün diğer etnik topluluklardan üstün olduğuna ve kendi kültürel değerlerinin evrensel bir biçimde uygulanabileceğine inanmasını tarif eden bir davranış biçimidir. Etnosentrizm örnekleri bir tane söyleyelim; mesela salyangoz, bizim ülkemizde yenmesi garip karşılanırken ve yenmezken; çoğu ülkelerde genellikle tüketilmektedir. Bu örnek, salyangoz yiyeceğine iğrenç bir şey olarak bakılması, başka kültürleri kendi kültürlerinden hareketle incelenmesi yani etnosentrik bakış açısına verilen genel bir örnektir.