Exp Date Ne Demek? Ürünlerin Üzerinde Yazan Exp Date Ne Anlama Gelir?

EXP Date günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ne anlama geldiği sorgulanmakta ve internette araştırılmaktadır. Bu yazımızda ilaçta, kozmetikte ve ürün üzerlerinde yer alan bu ifadeyi sizlere açıklayacağız. Türkçe'de exp date ne demek şeklinde konuşulan bu ifade EXP ne anlama gelir şeklinde de araştırma konusu olmuştur. Ürün üzerlerinde de olduğundan ürün üzerinde bulunan EXP ne demektir şeklinde de merak ediilir. İlaçta ve kozmetikte Exp son kullanma tarihi mi diye sorguluyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

EXP Date Kelimesinin Anlamı

Exp Date ne demek şeklinde araştırma konusu olan bu kelime İngilizce kökenli olmasıyla dikkat çeker. Açılımı expiration date olan bu kelime dilimize geçerlilik tarihi veya son kullanma tarihi olarak çevrilmiştir. Bir ürünün üzerinde yazan tarihten önce tüketilmesi gerektiğini anlatır.

Ürün Üzerinde Bulan EXP Kelimesinin Anlamı

EXP ne anlama gelir diye soracak olursanız expiration yani son anlamına gelmektedir. Ürünler ve ilaçlar üzerinde yer alan bu ifade o ürünün ya da ilacın son kullanım tarihini belli eder. İlaçta ve kozmetikte Exp son kullanma tarihi mi diye soruyorsanız cevabımız evet olacaktır. Kozmetik ürünlerin ambalajlarında kavanoz vektörü üzerinde yer alan 12M gibi yazılar da EXP date olarak belirlenmiştir. Yani ürünü açtıktan sonra 12 ay süresi içerisinde tüketmeniz gerekmektedir.

Bu yazımızda ürün üzerinde bulunan EXP ne demektir konusunu sizlere açıkladık.