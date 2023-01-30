Extension Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak Extension Nedir, Ne Anlama Gelir?

Extension ne demek sorusu bizleri sadece sözcük anlamına yönlendirir ki bu anlam da bazen tek başına anlamlı bir ifade içermez. Fakat bir bilgisayar terimi olarak extension nedir için söylenecek sözler bellidir ve bir alanı işaret eder. Haliyle Telefonda ext ne anlama gelir konusu da konuşma ve gelen çağrı ile alakalıdır. Bu kavramları bilmek daha bilinçli bir birey olmayı sağlar. Çünkü Extension yapmak ne demek olduğunu araştırmak ve kavramak yapılacak diğer işlemlerde farkındalık sağlayacaktır.

Extension Ne Demek?

Extension kelime bakımından Türk diline yabancı bir kavramdır. Dolayısıyla bu bakımdan bizim için bir anlam ifade etmez. Bu noktada extension anlamının Türkçe çevirisine ihtiyaç duyarız. Genel olarak bir İngilizce sözcüğünün Türkçe karşılığı araştırıldığında birden fazla anlam içermesiyle karşılaşırız. Extension kelimesini bilgisayar terimi ya da telefon çerçevesinde düşünmezsek birtakım anlamlardan bahsedebiliriz. Örneğin extension sözcüğü tek başına ek, genişletme, uzatma, kapsam, paralel, eklenti ve yayma gibi anlamlara sahiptir. Dolayısıyla extension ne demek olduğunu bu ve bunun gibi kavramlar üzerinden açıklamak doğru olacaktır.

Bilgisayar Terimi Olarak Extension Nedir, Ne Anlama Gelir?

Bir sözcüğün bilgisayar terimi olması kendi bünyesindeki bir anlamı, bir eylemi ya da bir alanı ifade ettiği söylenebilir. Ayrıca bilgisayar çok donanımlı bir cihazdır ve bu noktada bilgisayar terimlerinin oldukça fazla olduğu vurgulanabilir. Extension kavramı bilgisayar terimi olarak ele alındığında bilgisayar içerisindeki dosyaları ifade etmektedir. Fakat bu terimi daha da açmak gerekmektedir. Bundan hareketle bilgisayar içerisindeki dosyaların adı olur ve extension kavramı bu dosya adlarını belirlemeyi ya da ayırmayı ifade eden kavramdır. Dolayısıyla bilgisayar terimi olarak extension, dosya çerçevesinde iki alanı ifade etmektedir.

Telefonda EXT Ne Anlama Gelir?

Kullanılan bazı telefonlarda bir özellik vardır. Bu özellik ise bir kişiyle telefonda görüşülüyorsa başka biri aradığında telefona bir ses gelmesidir. Aynı zamanda bu özelliğin devamında arayan kişinin kim olduğu da ekranda belirir. Ayrıca bahsedilen bu özellik dahili görüşme esnasında gerçekleşmektedir. Telefonda EXT ne anlama geldiği de bahsedilen noktada ele alınmaktadır.