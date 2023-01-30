Eyeliner Nasıl Çekilir? En Kolay, Pratik, Bant ile ve Kalemle Eyeliner (Aylaynır) Nasıl Sürülür?

Göz makyajı ile yeni tanışan veya sadece merak edenler, eyeliner nereye sürülür diye sorar. Üst ve alt kirpik çizgisine uygulanan eyeliner nasıl çekilir sorusu, bilmeyenler tarafından merak edilir. Düzgün bir hat şeklinde sürülmesi zor olduğu için pratik kalem eyeliner nasıl çekilir diye düşünenler olabilir. Kolayca sürmek isteyenler, bant ile ince eyeliner nasıl çekilir diye sorar. En kolay aylaynır nasıl çekilir? En basit tekniği nedir?

Eyeliner Nasıl Çekilir?

Her kadın, gözüne çektiği eyelinerın jilet gibi keskin ve kusursuz hatlara sahip olmasını ister. Bu ürünün kullanılmasının en önemli amacı ise gözü belirginleştirmek ve büyük görünmesini sağlamaktır. Eyeliner ile yeni tanışan veya henüz acemi olanların kafasındaki en önemli soru, "nasıl düzgün ve hızlı eyeliner sürebilirim"dir. Kirpiklerle aynı hizada düzgün bir biçimde çekmek her zaman kolay değildir. İşte eyeliner çekmeyi sevdirecek bazı ipuçları…

Eyelinerın tüm gün boyunca kalıcı olması için öncelikle göz kapaklarına far bazı uygulanmalıdır.

Jel, kalem ve likit eyelinerın kullanım biçimi biraz farklıdır. Yoğun ve kalıcı bir görünüm isteyenler için jel olanlar iyi bir tercih olabilir. Uygulama için ince uçlu bir fırçaya ihtiyaç vardır. Tercihini likit veya kalem eyelinerdan yana kullanacak olanların ise dağılma tehlikesine karşı mutlaka baz kullanmaları gerekir.

Her kadının göz şekli farklıdır ve göz kapakları geniş veya düşük olabilir. Göz kapağı geniş olanların kalın eyeliner kullanmasında bir sakınca olmayabilir, ancak dar kapaklılar olabildiğince ince bir çizgi halinde çekmelidir. Aksi halde, göz olduğundan çok daha küçük görünür. Çok uzun kuyruklar, badem gözlülerin daha çok çekik gözlü gibi görünmesine neden olabilir. Bu yüzden fazla abartmamakta fayda vardır.

Gelelim nasıl sürüleceğine, ilk olarak hafifçe göz kapağı gerilmeli ve eyelinerın ucu ile kenardaki kirpik diplerinden başlayarak yukarı doğru bir kuyruk oluşturacak şekilde çekilmelidir. Düzgün olması için göz kapağının kenarına orantılı bir biçimde bant yapıştırarak denemek daha iyi bir sonuç almayı sağlayabilir.

Kuyruğu kalınlaştırmak ve uzatmak için aynı hattı izlemek ve hiç taşırmamak önemlidir. Jel olanlarda bu risk oldukça düşüktür, ancak likit ve kalem eyeliner tıpkı mürekkep gibi dağılmaya müsaittir. Bu yüzden, ekstra dikkatli olmak gerekir.

Kuyruk kısmı tamamlandıktan sonra tüm kirpik diplerine ince bir hat şeklinde uygulanmalıdır. Bu kısım, kuyruk çekmekten biraz daha kolay olabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise göz kapağının tamamanı kaplamaktan kaçınmak ve ince bir hat oluşturmaktır.

Eyeliner çizgisi ne kadar ince ve kirpiklerle aynı hizada olursa, görünümü o kadar doğal olur. Eyeliner ne kadar kalın olursa, o kadar sofistike bir hava katar.

Mükemmel bir göz makyajı için eyelinerdan sonra bir kıvırıcı yardımıyla kirpikler kıvrılmalıdır. Ardından belirgin ve dramatik bir hava katmak için bolca rimel uygulanmalıdır. Bu, bakışların daha çarpıcı görünmesine yardımcı olur.

Göz Makyajı Nasıl Yapılır?

Özel bir gün veya gece bir yere gitmek için eyelinera ek olarak biraz far ile gözlere derinlik katmak mümkündür. Far rengi seçerken, göz, ten, saç rengine, ve son trendlere uygun olan bir tercih yapmak önemlidir.

Göz kapağı katlanma bölgesinden yukarıya doğru hafif koyu bir far uygulandıktan sonra, aşağısı için daha açık ve sedefli bir far sürülebilir. Göz pınarları ile kaş hattına da biraz aydınlatıcı uygulandıktan sonra gözler olduğundan daha iri ve parlak görünür.

Soft görünümden ziyade dumanlı (smokey) göz makyajından hoşlananların ise siyah, koyu kahve, bordo ve lacivert gibi koyu tonları üst göz kapağının tümüne uygulaması gerekir. Alt göz kapaklarının dışı siyah bir kalem yardımıyla veya far ile belirginleştirilmelidir. Gözün iç kısmına da siyah bir kalem çekilmesi daha yoğun bir görünüm oluşturur.