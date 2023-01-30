FAQ Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak FAQ Page Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sanal dünyada çok sık rastlanan kavramlardan biri olan faq ne demek sorusuna yanıt arayan birçok kişi vardır. FAQ ne anlama gelir diyenler için bu genellikle blog, forum, ticari ve kurumsal sitelerde yer alan bir soru bölümü anlamına gelir. İngilizce kökenli bir kelime olan FAQ açılımı nedir diye merak edenler, bunun İngilizcede sıkça sorulan sorular anlamına geldiğini bilmelidir. Peki FAQ page ne demek ve ne için kullanılır?

FAQ Ne Anlama Gelir?

İngilizce bir terim olan FAQ'ın açılımı, "Frequently Asked Questions"dır. Türkçeye ise "Sıkça Sorulan Sorular" olarak çevrilir ve kısaltması ise SSS şeklindedir. Web sitesi ziyaretçilerinin en sık sorduğu soruları aynı sayfada gruplamayı ve cevaplamayı amaçlayan bir bilgi aracıdır. Web sitesi geliştiriciler SSS bölümü sayesinde, internet kullanıcılarının cevabını merak ettikleri soruları önceden tahmin etmeye ve onları sınıflandırarak bir cevap sunmaya çalışır. Bundan dolayı SSS'nin temel amacı, ürün veya hizmet yardımı sunmak ve servis gibi diğer destek hizmetleri için iş yükünü büyük ölçüde hafifletmektir.

FAQ Ne İşe Yarar?

Ticari şirketler ve markalar, "Sıkça Sorulan Sorular" kısmını bilgilendirmeden ziyade ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtmanın bir yolu olarak da kullanır.

Profesyonelce hazırlanmış olan bir SSS bölümü, güvenilir ve anlaşılır cevaplar sağlayarak kullanıcılarının güvenini kazanır. En sık sorulan sorular gruplanırken web sitesi geliştiricileri, profesyonelliklerini ve uzmanlıklarını gösterirler. Kendilerini internet kullanıcısının yerine koyar ve buna yönelik bir SSS hazırlarlar.

Ticari amaçlı sitelerin aksine bazıları ise bu alana çok az önem verir. Böyle bir durumda SSS, çok işlevsel değildir ve SEO için bir katma değeri yoktur. Bunun aksine bir ürün veya hizmet ile ilgili tüm sorulara cevap veren SSS bölümü, SEO anlamında ön plana çıkmaya yardımcı olabilir.