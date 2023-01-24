Fatih Camii Nerede? Yol Tarifi İle Fatih Camii ve Külliyesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede, Özelliği Ne?

İçinde külliye olan Fatih Camii nerede diyenler, bu ibadethanenin İstanbul'da olduğunu bilmelidir. Fatih Cami hangi ilçede diye soranlar için bu camii Fatih'te bulunur. Ziyaretçilerin tarihe yakından tanıklık etmesini sağlayan Fatih Camiini kim yapmıştır diye düşünenler olabilir. Osmanlı mimarisinin en güzide örnekleri arasında yer alan Fatih Camii'nin özellikleri neler? Toplu taşıma veya özel araçla Fatih Camine nasıl gidilir?

Fatih Camii Nerededir?

İstanbul Fatih Camii, Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan İstanbul'un tarihi mekanlarından Fatih ilçesindedir. İçinde, 16 medreseden oluşan bir külliye ve türbeler bulunur. İbadete açık bir camii olduğu için ziyaretçiler, hem gezip görebilir hem de namaz kılabilir. Başta İstanbul'un her karışını keşfetmek isteyen yabancı turistler olmak üzere yerli turistler de nasıl gidileceğini öğrenmek ister. Hattat Nafiz Caddesi üzerinde yer alan Fatih Camii'ne gitmek için çok sayıda seçenek bulunur. Bunlar, belediye otobüsleri ve metro hatlarıdır.

Bu camiiye otobüsle gitmek isteyenlerin, 28, 35D, 336E, 39Y, 37E, 78 ve 87 hatlarını tercih etmesi gerekir. Metro kullanacaklar, M1B ve M2'ye binmelidir. Marmaray ile gitmeyi planlayanlar ise Ataköy-Pendik veya Halkalı-Gebze hatlarına binmeli, Yenikapı durağında inmeli ve M2 metro hattına aktarma yapmalıdır. Ardından 38E veya 37E otobüs hatlarından birini tercih etmeleri gerekir. Anadolu Yakası'ndan kendi arabasıyla yola çıkacak olanlar için süre, bulunulan konuma göre değişir. D100 ve İstanbul Çevre Yolu'nu kullanarak bu camiiye ulaşmak mümkündür. Fatih Camii'nin konumu ise şu şekildedir:

https://g.co/kgs/XUyBYg

Fatih Camii Özellikleri Nelerdir?

İstanbul'u fetheden komutan ve padişah Fatih Sultan Mehmed bu camiiyi, Atik Sinan'a yaptırmıştır. Cami, Bizans döneminde Havariyyun Kilisesi'nin bulunduğu alana inşa edilmiştir. Granit ve mermer kullanılarak yapılan Fatih Camii içinde, külliye, avlu, şadırvan, mihrap ve tac kapı vardır. Külliye ise 16 medreseden meydana gelir. Kütüphanesi, darüşşifası, hamamı ve imareti (aşevi) vardır. Toplamda iki minaresi ve 12 kubbesi bulunur. Kemerleri kırmızı ve beyaz mermerler ile bezelidir. Sütunları ise tamamen granitten yapılmıştır. Ek olarak, içinde çok sayıda Sadrazam ve Şeyhülislam'ın türbesi olan camiide, Gazi Osman Paşa'nın, II. Bayezid'in annesi Gülbahar Valide Sultan'ın ve Abidin Paşa'nın mezarları da bulunur.