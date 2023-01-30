File Ne Demek? Bilgisayar Terimi Olarak İngilizce File Nedir, Ne Anlama Gelir?

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File Ne Demek?



File İngilizce bir kelimedir. Bu terimin Türkçe karşılığı "dosya" demektir. Bilgisayar hafızasında çok sayıda dosya bulunur. Program ve şahsi dokümanlarınız bu dosyaların içinde muhafaza edilir. Bilgisayarın ne kadar dosya alacağı, bilgisayarın hafıza kapasitesi ile ilgilidir. Hafıza ne kadar büyük ise dosya sayısı da o kadar fazla olabilir.



File şeklinde ifade edilen dosyaların hangileri olduğu da merak edilen bir durumdur. Bilgisayardaki dosyalar, yine dosya simgesi ile gösterilir. Kısacası bilgisayarda sarı renkli gözüken dosya simgeleri "file" olarak ifade edilen dokümanlardır.



Bilgisayarda File Nedir?



File, daha çok bilgisayarda kullanılan bir terimdir. Bilgisayar için kullanılan çok sayıda terim vardır. Bu terimler arasında en yaygın kullanılan da file simgesidir. Bu dosyaların içeriğinde Office dokümanları ya da film, müzik gibi eğlence dosyaları bulunabilir. Ayrıca bir dosyanın içinde başka bir dosya da bulunabilir. Bu dosyaları iç içe geçmiş matruşka gibi de düşünebilirsiniz.