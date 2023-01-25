Fizyoterapi Ne İş Yapar? Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mezunu Ne Olur, Devlette ve Kamuda Nerede Çalışır, İş İmkanları Neler?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon hastalık, yaralanma, sakatlık veya yaşlanmadan kaynaklanan fiziksel güçlükleri olan hastaların tedavisini gerçekleştirmesiyle bilinir ama birçok insan buna ek olarak mezunları ne olur, devlette ve kamuda nerede çalışırlar gibi soruları da sorarlar. Fizyoterapistler ne iş yapar ve nerede çalışır gibi sorulara cevap bulmak isteyen okuyucular, metnimizin geri kalanına göz atarak sorularına yanıt bulabilirler.

Fizyoterapi nedir?

Fizyoterapi ve fizik tedavi aynı anlama gelmektedir ve fizyoterapi ya da fizik tedavi kişilerin hayatları boyunca hareket, kuvvet ve genel iyilik halinin korunması, yenilenmesi ve maksimum hale getirilmesi için kullanılan bir terimdir. Rehabilitasyon ise primer patolojik süreçler ve bunun sonucunda ortaya çıkan bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan bozukluklar ve fonksiyonel problemleri olan kişilerin bağımsızlığını artırmayı amaçlayan hedef odaklı bir tedavi sürecidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde hedef, meydana gelen sakatlığa karşı, optimal fonksiyonu elde etmeye yöneliktir. Tıp dilinde "optimum nöromüsküloskeletal fonksiyonu edinme veya geri kazanmayı amaçlayan tedavi" olarak açıklanan fizyoterapinin uygulanması bazen uzun süreleri bulabilir.

Fizyoterapi kimler tarafından uygulanır?

Tedavi sürecinde hizmetlerin sunulmasında pek çok profesyonel görev alır. Bunların arasında lisanslı doktorlar ve lisanslı ve onaylı diğer sağlık personelleri yer alır. Sakatlıklarla birlikte giden karmaşık sorunların çözümü için ekip yaklaşımı fizik tedavi ve rehabilitasyonda esastır. Tanı konduktan sonra hastanın fonksiyonel durumu belirlenir. Tedavi süreci dinamiktir, uzman hekim ekip elemanları ile ortak çalışarak tedavi planının programlaması yapar. Uygulama fizyoterapistler, fizik tedavi teknikerleri ve yardımcı personel desteği ile yapılır. Hastanın fiziksel kapasitesi, günlük yaşam aktiviteleri, sosyal davranışı, psikolojisi ve iletişim yetenekleri tespit edilerek bireye özel tedavi planlanmalıdır ve program devam ederken aralıklı olarak değerlendirilmeler tekrarlanmalıdır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı, hasta ile birebir temasın olduğu ve yoğun tempoya sahip bir meslektir. Ancak hastaların hayati tehlikesinin olmaması sebebi ile stres faktörü düşük bir tıp uzmanlık dalıdır. Bu meslek grubunun görev ve sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

Hastaların kas iskelet sistemi muayenesini yaparak problemi teşhis etmek, değerlendirmek ve tedavi etmek,

Bir dizi teknikle egzersiz ve hareketi teşvik eden tedavi programlarını geliştirmek ve gözden geçirmek,

Hasta ya da engelli bireylerin yaşam koşullarının nasıl iyileştirileceği konusunda hastaları ve bakıcılarını eğitmek,

Hasta vaka notlarını ve raporlarını yazıp istatistik toplamak,

Hasta mahremiyetine sadık kalmak

Devlette ve Kamuda Nerede Çalışırlar?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları, iş hayatına başlamak için önlerinde birçok farklı alan olur, ilgi ve alakalarına göre istedikleri alana yönelebilirler. Özel ve kamu başta olmak üzere birden fazla seçenekleri vardır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun bireyler yaralanma yaşamış, hasta, doğuştan gelen engellilik, kas sistemi bozuklukları, eklem rahatsızlıkları olan bireylere tedavi uygulamak ve iyileştirmek başta gelen işlerindendir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun kişiler birçok sektörde iş bulabilme özelliğine sahiptir ve bu kişiler aşağıda sıralanan alanlarda iş bulabilirler:

Kamu,

Özel Hastaneler,

Huzurevleri,

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon,

Merkezleri,

Protez-ortez Rehabilitasyon Merkezleri,

Evde Bakım Merkezleri,

Kaplıca ve Kür Merkezleri,

Spor Kulüpleri,

Araştırma Enstitüleri,

Askeriye

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları, hastanelerin ortopedi, kardiyoloji, pediatri, nöroloji ve kadın doğum kliniklerinde çalışabilirler ve genel cerrahi, el cerrahisi ve acil bakım üniteleri fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunlarının etkinlik alanları arasındadır. Hastane dışındaki kurumlarda özellikle rehabilitasyon merkezlerinde, halk sağlığı merkezlerinde, fitness merkezleri ve spor kulüplerinde, okullar ve fabrikalarda çalışabilmektedirler ve bir uzman doktorla birlikte özel klinik açarak da konusunda etkinlik gösterebilmektedirler. Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren fizyoterapistler ise, yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilmekte ve araştırma projelerinde yer alabilmektedirler.