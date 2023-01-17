FOMO Nedir? FOMO Sendromu (Fear of Missing Out) Ne Anlama Gelir ve Neden Olur?

FOMO nedir sorusu, sosyal medyanın bu denli yaygınlaşmasından sonra ortaya çıkmıştır. FOMO sendromu ne demek incelemesinde sosyal medya ile paralel şekilde incelemenin yapılması gerekir. Fear of Missing Out nedir şeklinde araştırma yaptığınızda karşınıza son derece aydınlatıcı bilgiler çıkacaktır. Yapılan küçük bir araştırma ile sosyal medyanın zararlı etkileri daha iyi anlaşılacaktır. FOMO açılımı nedir neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

FOMO Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya her geçen gün biraz daha yaygınlaşmıştır. Sosyal medya her ne kadar hayatı kolaylaştıran ve eğlenceli bir platform olsa da sosyal medya ile çok fazla içli dışlı olanlarda bir kısım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların başında psikolojik problemler gelir. FOMO sendromu en basit tanımı ile yaşanan güncel gelişmelerden haberdar olamama korkusudur. Bu durum uzmanlar tarafından sosyal medyanın yol açtığı en tehlikeli problem olarak açıklanır.

FOMO Sendromu Ne Demek?

Sosyal medya ile gereğinden fazla şekilde meşgul olan kişiler belli bir süre sonra bu platformun tutkunu haline gelir. Bu meşguliyet öyle bir hal alır ki FOMO sendromu ile karşılaşılır. Söz konusu sendrom içinde bulunan kişiler sosyal medyada yaşanan gelişmeleri takip edememe endişesi içindedir. Bu sendrom klasik bir kaygının ötesinde bir durumdur. FOMO sendromu yaşayan kişiler sürekli şekilde telefonundan sosyal medya hesaplarını kontrol etmek ister.

Sosyal medya ile en çok içli dışlı olan kesim Z kuşağı olarak adlandırılan yeni nesildir. FOMO sendromu yaşayan kişilerin stresle başa çıkma eğilimleri düşüktür. Bunun yanında hiperaktif olan bu bireylerin dürtü kontrolleri de zayıftır. FOMO sendromu bir nevi kişinin telefonsuz kalma korkusu nomofobi ile de birlikte ortaya çıkabilir.

FOMO Açılımı Nedir Neden Olur?

FOMO, Fear of Missing Out açılımının kısaltılmış halidir. Normal şartlarda bir kişinin sosyal medyada geçireceği süre 1 saati geçmemelidir. Bu sürenin üzerinde sosyal medyada zaman geçiren kişilerde bu sendrom söz konusu olabilir. FOMO sendromuna yakalanan kişiler internet olmadığı zaman hayatın durduğunu düşünürler. Bu sendroma yakalanan kişiler sürekli sosyal medyada bir şeyler paylaşma eğilimi içindedirler. Ayrıca paylaşımlarını kimlerin gördüğü ya da kimlerin bunları beğendiği üzerinde özellikle dururlar. Hatta uyurken dahi telefonlarını yanından ayırmak istemezler. Telefonlarına erişemedikleri durumlarda strese girerler ve sinirlenirler. Telefonsuz kalırım ve sosyal medyada uzaklaşırım korkusu ile şarj cihazı ve power bank taşırlar.

FOMO sendromu, başka psikolojik sorunların da ortaya çıkmasına neden olur. Depresyon, kaygı bozukluğu gibi sorunlar genellikle FOMO sendromundan kaynaklı ortaya çıkar. Bunun yanında fiziksel etkinlikleri azaltma, tolerans geliştirme gibi durumlar da bu sendromdan kaynaklı olabilir. Dikkat dağınıklığı, uyku sorunları, davranışsal problemler, yeme-içme sorunları gibi problemlerin altında yatan neden de FOMO sendromudur.

FOMO sendromu ile baş etmek tamamen kişinin kendi elinde olan bir durumdur. Bu durumla mücadele etmek için öncelikle internet ve sosyal medya bir amaç değil araç olarak görülmelidir. İnternette geçirilen süre kademeli olarak azaltılarak bu durumdan çıkılabilir. Rutin şekilde spor yapmak, kitap okumak, sosyal ortamlarda bulunmak gibi aktiviteler FOMO sendromunun önlenmesine katkı sağlayacaktır. Kendi kendinize alacağınız tedbirler yetersiz kalırsa uzman kontrolüne başvurabilirsiniz.