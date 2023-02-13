Frapan Ne Demek? Frapan Giyinmek Ne Anlama Gelir, Hangi Dildedir?

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Frapan Ne Demek?

Frapan, Fransızca kökenli bir kelimedir. Zaman içerisinde bu kelime Türkçeye yerleşmiştir. Frapan, moda dünyasında yaygın olarak kullanılan ve bilinen bir kelimedir. Bahse konu kelime belli bir giyim modasını ifade eder.

TDK sözlüklerini incelediğinizde de frapan kelimesinin farklı anlamları karşınıza çıkar. Söz konusu kaynaklarda frapan kelimesi göz alıcı, alımlı, göze çarpıcı şeklinde tanımlanmıştır. Farklı kıyafet türlerinin öne çıkarılması için de frapan kelimesi kullanılmıştır.

Frapan Giyinmek Ne Anlama Gelir?

Frapan giyim, moda dünyasında yaygın olarak duyabileceğiniz bir terimdir. Dikkat çekici, abartılı süslemelerle bezenmiş giyim tarzı frapan giyim olarak adlandırılır. Herhangi bir organizasyonda kıyafeti ile dikkat çeken kişiler "frapan giyinmiş" şeklinde tabir edilir. Frapan günümüz konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan bir kelime olmasa da moda dünyasının temel terimlerinden biridir.

Frapan giyim tarzı şık giyim tarzını ifade etmek için de kullanılır. Bazı moda ya da magazin haberlerinde de bu kelime ile karşılaşabilirsiniz. Frapan geçmiş dönemde daha yaygın kullanılmış olsa da günümüzde de nadiren kullanılır.