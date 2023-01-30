FTP Nedir? Bilgisayar Terimi Olarak İngilizce File Ne Demek?

İnternet erişimi ile bilgisayarlar arasında dosya transferi yapmak isteyenler, ftp nedir ve nasıl yapılır diye düşünür. Ftp açılımı nedir diyenler için bu kısaltma, İngilizcede "File Transfer Protocol"dur ve Türkçe karşılığı ise "Dosya Transfer Protokolü"dür. FTP ne işe yarar diye soranlar için bu veri aktarma yöntemi, dosyaları bir web sitesine yüklemeyi sağlayabilir. FTP ile dosya aktarımı nasıl olur? FTP nerelerde kullanılır ve nasıl çalışır?

FTP Nedir ve Ne İşe Yarar?

FTP terimi, İngilizcede "File Transfer Protocol" demektir ve anlamı ise "Dosya Aktarım Protokolü"dür. İki bilgisayar arasında dosya aktarımında kullanılan bir yazılım türü olarak ifade edilir. FTP istemcisi ve FTP dili, dosya aktarımının gerçekleşmesini sağlayan iki önemli bileşendir

Kullanıcı bir bilgisayara FTP sunucusu yüklediğinde, çeşitli dosyaların internet üzerinden indirilmesini, açılmasını, değişiklik yapılmasını veya uzaktan silinmesini mümkün kılar. Bu dosya değişimlerine imkan tanıyan yazılıma FTP istemcisi denir.

Günümüzde FTP sunucusu çoğunlukla, farklı amaçlara yönelik olan web sitelerine içerik yüklemeyi, bunlar üzerinde değişiklik yapmayı ve yapılan çalışmaları kaydetmeyi isteyen web yöneticileri tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Bazı şirketler, iş ortakları veya serbest çalışanları ile büyük boyutlu dosya transferi yapmak için FTP protokolünü kullanmayı tercih eder.

FTP Programı Nasıl Kullanılır?

Bir FTP programını kullanmak için yapılması gereken bazı uygulamalar bulunur.

İlk olarak dosyaları site sunucusuna transfer etmek için önce FTP hesabına giriş yapmak yoksa oluşturmak gerekir.

FTP hesabı oluşturma basit birkaç işlemden oluşur. Hesap oluşturulduktan sonra, giriş yapmak ve bazı ayarları yapılandırmak gerekir.

Öncelikle alan adı girilmelidir.

FTP hesabı için kullanıcı adı ve parola belirlenmelidir.

Varsayılan bağlantı noktasına gereken bilgiler girilmelidir

Son olarak giriş yapmak için "Hızlı Bağlantı" sekmesine tıklanmalıdır.